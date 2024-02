La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 espugna Il T Quotidiano Arena di Trento

E’ la sintesi della vittoriosa trasferta della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Il T Quotidiano Arena di Trento nell’ultimo impegno di campionato di febbraio. Con capitan Grobelna tenuta a riposo, contro un’Itas Trentino combattiva e in salute le chieresi sono alle corde nel primo set che le vede in svantaggio 22-14. Qui c’è la svolta dell’incontro: con tre muri consecutivi Weitzel scuote Chieri che compie un’incredibile rimonta e chiude 27-29. Secondo e terzo set, molto combattuti, prendono nei finali le strade di Trento (25-21) e Chieri (20-25). Senza storia la quarta conclusiva frazione che termina 14-25. Servizio e muro-difesa sono probabilmente i fondamentali che più fanno la differenza a favore delle biancoblù. A livello individuale spiccano Weitzel, premiata MVP per il suo lavoro a muro (ben 9, su 12 punti complessivi) e in battuta, Skinner che con 27 punti realizza il suo miglior bottino stagionale, e Zakchaiou con 18 punti.

La cronaca

Primo set – Trento prende subito qualche punto di vantaggio. Da 7-3 (Michieletto) Chieri risale a 8-7 (Skinner). Le padrone di casa guadagnano di nuovo un leggero margine che da 15-12 incrementano con forza a 22-14. Con tre muri consecutivi Weitzel scuote le biancoblù, che da 23-20 agguantano la parità a 23 con Skinner e passano a condurre 23-24 con Zakchaiou. Acosta annulla la prima palla set chierese. Le ragazzi di Bregoli ottengono altri tre set-point, tutti annullati, finché sul 27-27 altri due muri di Weitzel concludono la frazione 27-29.

Secondo set – Buona partenza chierese (2-5, Zakchaiou), Trento torna a contatto sul 7-8 (Marconato), segue una lunga fase di punto a punto con le due squadre sempre a contatto. Il set si decide quando sul 18-18 un’invasione e gli attacchi di Acosta e Michieletto portano le padrone di casa sul 21-18. Nel finale Trento non si fa più riprendere e chiude 25-21 con Michieletto.

Terzo set – Trento prova un paio di volte ad allungare, ma Chieri rientra sempre: 5-2, 5-5, 10-7, 10-10. Sul 16-16 Zakchaiou con un muro e Omoruyi con due attacchi danno alle biancoblù lo strappo decisivo (16-19). Chieri gestisce bene gli scambi conclusivi e si impongono 20-25 alla prima palla set con Zakchaiou.

Quarto set – Il set è subito indirizzato a favore di Chieri che ha già 4 punti di vantaggio sul 4-8 (Omoruyi). Sul 9-13 le biancoblù scappano via a 9-18 (Zakchaiou), da lì in avanti è tutto semplice e alla prima palla match Skinner fa scendere i titoli di coda sul 14-25.

Il commento

Camilla Weitzel: «Una partita molto difficile e combattuta, soprattutto nei primi set. Sono contenta e fiera della squadra per come siamo rientrate in partita. Abbiamo fatto un bel lavoro in battuta, in difesa e soprattutto a muro».

Itas Trentino 1

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Parziali (27-29; 25-21; 20-25; 14-25)

ITAS TRENTINO: Guiducci 2, Scholten, Olivotto 7, Marconato 7, Acosta 13, Michieletto 15; Parlangeli (L); Shcheban 2, Stocco 3, Dehoog 2, Moretto, Mistretta (2L). N. e. Passaro, Angelina. All. Mazzanti; 2° Piccinini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 1, Anthouli 6, Weitzel 12, Zakchaiou 18, Skinner 27, Omoruyi 13; Spirito (L); Morello, Kingdon 3, Kone, Gray. N. e. Grobelna, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Clemente e Florian.

NOTE: durata set: 33′, 27′, 31′, 24′. Errori in battuta: 7-9. Ace: 3-3. Ricezione positiva: 16%-15%. Ricezione perfetta: 6%-5%. Positività in attacco: 30%-40%. Errori in attacco: 10-7. Muri vincenti: 9-17. MVP: Weitzel.