Cuneo Volley vince al tie-break il big match contro Siena

Una partita già dal clima playoff con 2.037 spettatori e un livello di gioco altissimo. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo vince il Big match contro Siena al tie-break in un palazzetto infuocato. Mvp di serata condiviso tra Gottardo e Staforini, offerto da Dental Feel e consegnato dal Dott. Alberto Fabbri. Prossima giornata in trasferta a Reggio Emilia alle 16.00 mentre in casa si tornerà a giocare il 10 marzo alle ore 18.00 contro Ortona.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L). Coach Graziosi schiera: Nevot palleggio, Krauchuk opposto, Trillini e Copelli al centro, Tallone e Pierotti schiacciatori; Bonami (L).

Fin dal primo punto un set combattuto, come da pronostico. Parte avanti Siena nel parziale, ma con i padroni di casa sempre attaccati. Cuneo recupera e pareggia al 14° e sorpassa. Sul 21-19 il primo time out di coach Graziosi. Il primo tempo di Volpato vale il set ball, ma Siena chiama il secondo tempo tecnico (24-21). Si torna in campo, ma Jensen pesta la linea dei nove metri, ci pensa Gottardo a chiudere sul 25-22.

Inizio incerto per i padroni di casa che commettono errori di troppo e Siena pronta a cogliere l’attimo. Sull’1-5 coach Battocchio chiama il time out. Il gioco prosegue punto a punto con Cuneo in recupero a due lunghezze. Nelle fila di Siena entra Milan per Tallone. Sul 15-19 la panchina cuneese esaurisce i tempi tecnici a disposizione. Sul 15-20 entra Andreopoulos per Gottardo. Sul 17-21 rientra Gottardo al posto di Andreopoulos e Colangelo entra per Volpato al servizio, ma termina in rete. Sul 19-23 coach Graziosi chiama time out. Trillini trova il set ball sul 19-24, ma Jensen lo annulla a muro. Altro time out per Siena sul 21-24. Con pazienza Cuneo rosicchia punti. Sul 22-24 il servizio di Botto viene chiesto il videocheck dal primo arbitro per determinarne in/out, ma nonostante l’immagine parlasse da sola, viene data out e il set si chiude 22-25. Il match in parità 1-1.

Parte subito sugli scudi Cuneo nella terza frazione (5-2) e sul 7-2 il primo time out per Siena dopo l’attacco di Gottardo. I padroni di casa conducono il gioco, mettendo sotto pressione i senesi che iniziano a commettere errori. Sul 19-13 coach Graziosi chiama il primo time out. Sul 21-18 dopo un recupero di Siena, coach Battocchio chiama il time out anche per Cuneo. Un filotto di attacchi da parte dei senesi porta alla parità al 23° punto. Entra Bristot per Jensen; al servizio Krauchuk. E’ proprio Bristot a trovare il set ball con un attacco in diagonale che sfonda il muro avversario. Capitan Botto dai nove metri che fa ace ed è 25-23. Palazzetto in delirio con i suoi 2.037 spettatori! Record stagionale fino ad ora.

Quarto set punto a punto, con Siena avanti e Cuneo alle calcagna. Sul 13-17 time out per coach Battocchio. Fischi contro un arbitraggio non esemplare, poi con Volpato in battuta coach Graziosi chiama il time out sul 15-17. Si prosegue punto a punto. L’errore al servizio di Jensen vale il set ball per Siena sul 21-24, dai nove metri senesi Nevot, ma Volpato annulla e manda Gottardo al servizio per Cuneo, tuttavia coach Graziosi vuol interrompere l’entusiasmo e chiama il secondo time out. Termina 23-25 il set. Si deciderà tutto al tie-break.

Inizia con slancio il tie-break per i padroni di casa. Sia in attacco che a muro i biancoblù non lasciano scampo e con un Gottardo sugli scudi Cuneo arriva al cambio campo con il punteggio di 8-4. Siena si porta a -1 e coach Battocchio chiama il time out (8-7). Sul 12-10 coach Graziosi termina i tempi tecnici a disposizione. Codarin dai nove metri (13-11), ma Trillini vuol dire la sua, punto e si porta al servizio e poi Jensen trova il match point (14-12). Tuttavia lo stesso opposto svedese sbaglia dai nove metri. Time out per Cuneo (14-13). La chiude Jensen 15-13.

Eletti MVP di serata Mattia Gottardo e Matteo Staforini, premiati dal Dott. Alberto Fabbri di Dental Feel, sponsor match day di giornata. Premio Fair Play by Santero 958 per Alessio Tallone, ex di giornata insieme ad Azaria Gonzi.



Al termine della partita Coach Battocchio: «I ragazzi sono stati molto bravi perché oggi ci siamo spinti oltre il nostro limite per stare dietro nel gioco a Siena. Chiaro che quando c’è un livello così alto, il minimo errore può essere fatale, bisogna essere bravi a gestire le difficoltà anche emotive per spuntarla e vincere».

Prossima giornata la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo sarà in trasferta a Reggio Emilia alle ore 16.00, mentre in casa si tornerà il 10 marzo alle ore 18.00 contro Ortona.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Emma Villas Siena 2

Parziali (25-22, 22-25, 25-23, 23-25, 15-13)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensen 30, Volpato 14, Codarin 10, Gottardo 17, Botto (K) 11; Staforini (L1); Andreopoulos 1, Bristot 1, Cioffi, Colangelo. N.e. Giacomini, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 75%; Attacco: 48%; Muri 10; Ace 5.



Emma Villas Siena: Nevot 1, Krauchuk 19, Copelli 9, Trillini 12, Tallone 8, Pierotti 17; Bonami (L1); Milan 7, Gonzi, Acuti. N.e. Pellegrini, Ivanov, Picuno, Coser (L2)

All.: Gianluca Graziosi.

II All.: Marco Monaci.

Ricezione positiva: 55%; Attacco: 53%; Muri 9; Ace 4.

Durata set: 25’, 32’, 28’, 31’, 18’.

Durata totale: 134’.