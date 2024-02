I Giaguari Torino vincono la partita inaugurale della IFL 2024

Straordinario inizio di stagione per la Italian Football League , che apre le ostilità con un avvincente “Kick Off Classic” targato TinyMobile Robots, vinto all’overtime dagli esordienti Giaguari Torino sui Rhinos Milano per 43-42.

C’era tanta attesa e anche parecchia emozione quest’oggi a Beinasco (TO) per il, “Kick Off Classic”, il match di apertura della IFL 2024, sponsorizzato da TinyMobile Robots. Di fronte Giaguari Torino, al rientro nella massima serie dopo 3 anni, e Rhinos Milano. Tutto esaurito al CS Totta Borgaretto e partita che non ha deluso le aspettative, con le due squadre che si sono confrontate a viso aperto, dando spettacolo in un clima di grande equilibrio fino all’epilogo, arrivato ai tempi supplementari.

Dopo un primo quarto di studio, dove a prevalere è stata forse un po’ la tensione, con le difese protagoniste e gli attacchi ad andare a segno una volta per parte: prima i Giaguari con un passaggio di Nicholas Dalmasso per Andrea Serra, poi i Rhinos con il TD pass del QB americano Hamish McClure su Niccolò Pulsinelli, ed entrambi i kicker (Jacopo Salsa per Torino, Giacomo Sarra per Milano): 7-7. Il ritmo sale a partire dal secondo quarto, con entrambi i QB efficacissimi nel gioco aereo. A passare in vantaggio sono questa volta i Rhinos, con il secondo TD pass di McClure per Romello Bentley e con Sarra ancora una volta perfetto tra i pali. Neanche il tempo di gioire per Milano, che i Giaguari pareggiano sul’asse Dalmasso-Serra e Salsa a regolare i conti: 14-14. Prima dell’half time allungano ancora i Rhinos con una ricezione da 38 yard di Bruno Escobar su lancio di McClure e trasformazione di Sarra. La difesa meneghina questa volta riesce a bloccare la reazione dell’offense torinese e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 14-21 per gli ospiti.

Emozioni per cuori forti negli ultimi due quarti di partita, con il botta e risposta che continua immediatamente: prima il pareggio dei Giaguari con l’ennesimo, grande TD pass di Dalmasso per Lorenzo Bassi (e trasformazione di Salsa), poi di nuovo avanti i Rhinos con la prima segnatura su corsa, a firma Dustin Huseinovich, con trasformazione su calcio di Salsa. Un fumble sanguinoso di Tamsir Seck nega la gioia dell’immediato pareggio da parte dei Giaguari, pareggio che però Torino raggiunge ad inizio quarto quarto con Tommaso Tenconi che riceve il passaggio perfetto di Dalmasso e si invola in endzone. Sempre preciso Salsa alla trasformazione e squadre sul 28 pari. Poco prima dell’avviso dei due minuti alla fine della partita, i Rhinos falliscono il field goal che li avrebbe riportati in vantaggio ed altro TD spettacolare di Serra su lancio da 40 yard di Dalmasso. Salsa trasforma e la tribuna esulta, assaporando la possibile vittoria torinese. Ma Milano non ci sta e quando mancano pochi secondi al fischio finale, McClure spara una bomba per le mani di Escobar, che rompe un paio di placcaggi e varca la endzone. Sarra, freddissimo, trasforma e la partita va all’overtime.

Il primo drive offensivo dell’OT è dei Rhinos, che in tre azioni tornano in vantaggio con la ricezione in endzone di Pulsinelli e il calcio di trasformazione di Sarra: 35-42.

La prima azione dei Giaguari è altrettanto efficace: Dalmasso lancia senza paura in profondità per le mani di Adrian Tolbert, che si ferma a due yard dall’endzone. Tenconi va a segno con una corsa nell’azione successiva. James Nendel, HC dei Giaguari, decide di giocarsi il tutto per tutto, trasformando il TD da due punti...Tenconi replica e i torinesi vincono la prima partita stagionale della Italian Football League per 43-42!

Incontenibile la gioia sugli spalti per un esordio che migliore non poteva essere, sia per i Giaguari che per tutta la Italian Football League, che la prossima settimana tornerà in campo a ranghi completi, per la Week 1 del Campionato.

MVP della partita: Nicholas Dalmasso, QB Giaguari Torino.