Biella Rugby vince contro Settimo

Non la migliore performance per i gialloverdi che hanno subito il gioco statico dei padroni di casa e con difficoltà sono riusciti, solo in poche occasioni, ad innescare il gioco veloce cui siamo abituati. Tante mischie, dove spesso Settimo è riuscito ad imporsi. Buona l’attitudine di Vezzoli e compagni che non hanno mai perso la concentrazione, anche nei momenti di maggiore difficoltà riuscendo, al termine degli ottanta minuti, ad incassare il risultato. La prima marcatura arriva per mano di Della Ratta al 12’ con trasformazione di Loro. Intorno al 20’ Biella parte con i razzi dalla metà del campo, ma la conclusione è un deludente ‘fuori’ con conseguente mischia difensiva per Settimo che dopo un primo crollo, conquista e libera al piede. Guadagnato il campo opposto, i torinesi provano a pareggiare con una touche ai cinque metri e maul avanzante, ma il raggruppamento crolla e lo score rimane in favore di Biella. Giallo a Panigoni al 29’. Biella gioca con un uomo in meno. Bravo Loro ad infilare i pali alla prima occasione, ma il primo tempo si conclude con la meta prima trasformata di Settimo per il 7-10.

Al rientro in campo VII sfodera l’aggressività degli ultimi minuti. Fallo difensivo per Biella e Settimo centra il pareggio.

Al 52’ apprezzabile iniziativa di Ramaboea che porta l’ovale dritto sui cinque metri avversari. Prima di subire il placcaggio riesce a riciclare su Vezzoli che serve Foglio Bonda, ma dalla difesa avversaria arriva il fermo definitivo. Non passa molto tempo e al 15’ è il momento di Ghelli che segna alla bandierina, dettaglio che mette in difficoltà Loro sulla trasformazione.

Al 60’ Biella subisce un fallo in attacco, l’arbitro assegna il possesso e il vantaggio territoriale di dieci metri per eccesso di loquacità dei torinesi. Si parte da touche vinta e conseguente maul avanzante. Luca Loretti firma la terza marcatura che Loro trasforma.

Settimo parte alla carica e dopo tante ripetute, abbandona il pick and go per aprire il gioco all’ala. Idea felice che li porta alla seconda meta trasformata. Rimangono dieci minuti, che si prospettano caldissimi, al termine del match.

Settimo si prodiga, sostenuto dal pubblico, ma la difesa biellese non commette errori. Neppure nell’ultima contesa con Settimo sulla linea di meta agli ultimi secondi. Fallo offensivo e palla a Biella che mette la firma sull’undicesimo successo della stagione.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Pensare di andare a Settimo e vincere non era per niente facile, ancor meno scontato, soprattutto dopo due sconfitte. Si siamo trovati contro una squadra molto ruvida e dotata di una grande mischia e buoni trequarti. Non sarà stata la nostra miglior partita, ma sono davvero contento per il risultato. Noi abbiamo fatto fatica, sia davanti che dietro, mi aspettavo una gara più graffiante nel gioco alla mano, invece Settimo ha difeso bene. Alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta, a prescindere dal gioco espresso. Merito di Settimo che ha saputo metterci in difficoltà. Il nostro merito è stata la volontà di tenere duro fino alla fine e la difesa, precisa e ordinata».

Settimo Torinese, “Campo Comunale Rugby” – domenica 25 febbraio 2024 ore 14.30

Campionato di Serie A, XV Giornata

VII Rugby Torino 17

Biella Rugby 22

Parziali (7-10)

Marcatori: p.t. 12’ m. Della Ratta tr. Loro (0-7); 39’ cp. Loro (0-10); 40’ m. Montaldo Lo Greco tr. Apperley (7-10). s.t.: 6’ cp. Apperley (10-10); 15’ m. Ghelli n.t. (10-15); 20’ m. L. Loretti tr. Loro (10-22); 32’ m. Librera tr. Apperley (17-22).

VII Rugby Torino: Pelozzi (28’ Rapetti); Costantinescu, Minardi (32’ Russo), Nabalarua, Librera; Apperley, De Razza; Ciraulo (63’ Serra), Mi. Monfrino, Tione; Eschoyez, S. Lo Greco; Angotti (49’ Cavallero), Scatigna (32’ Cherubini), Montaldi Lo Greco (32’ Gallo). Non entrati: Di Nardo, Nanetti.

All. Eschoyez

Biella Rugby: Ghelli; Ramaboea, Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro; Loro, Della Ratta (47’ Besso) (60’ Vaccaro); Vezzoli, M. Righi (56’ Mondin), J.B. Ledesma; F. Righi (47’ L. Loretti), Perez Caffe; De Lise (47’ Casiraghi) (76’ Vecchia), J.M. Ledesma, Panigoni (40’ Lipera).

All. Benettin

Arb. Alberto Favaro (Verona)

Cartellini: 29’ giallo a Panigoni (Biella Rugby); 69’ giallo a Lipera (Biella Rugby)

Calciatori: Apperley (VII Rugby Torino) 3/3; Loro (Biella Rugby) 3/4

Note: Giornata parzialmente nuvolosa. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: VII Rugby Torino 1; Biella Rugby 4

Player of the Match: Santiago Gilligan (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 15: Noceto – Amatori Alghero 29-19; Asd Rugby Milano - Monferrato 47-14; Rugby Calvisano – Cus Milano 56-17; Parabiago – Rugby Parma 35-14; VII Rugby Torino - Biella Rugby 17-22; Cus Torino – Amatori & Union Milano 85-0.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 67; Biella Rugby 57; Asd Rugby Milano e Parabiago 53; Calvisano e VII Rugby Torino 47; Rugby Noceto 39; Cus Milano 34; Rugby Parma 28; Monferrato Rugby 12; Amatori & Union Milano 7; Amatori Alghero 4.