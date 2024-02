La Wash4Green Pinerolo strappa un punto alla Vero Volley Milano

Trascinata dall’Mvp Malual, top scorer con 26 punti Milano porta a casa due punti difendendo il secondo posto in classifica. Per le padrone di casa il punto conquistato vale come oro. Le ragazze di Marchiaro hanno dimostrato ancora una volta di sapere giocare a viso aperto con qualunque formazione, mostrando bel gioco e ottimi colpi. Sorokaite è la migliore con 17 punti, seguita a ruota da Akrari (16).

LA PARTITA

1 SET | Parte forte la formazione di casa subito avanti 5-0. Gaspari chiama il primo time out. Pinerolo difende il vantaggio con Nemeth (9-3) poi al servizio l’opposta biancoblù firma l’ace del 12-7. Milano conquista il cambio palla con il primo tempo mani out di Candi, Malual accorcia e l’errore di Sorokaite porta le ospiti a -1 (13-12). Polder ferma l’attacco di Cazaute e Nemeth riporta il vantaggio a +3 (16-13). La squadra di Gaspari si rifà sotto, aggancia e con Heyrman piazza il 18-18. È un testa a testa serrato con la Wash4Green che la spunta 25-23.

2 SET | Nel secondo parziale Orro si affida a Malual per conquistare subito un buon break (3-6). Milano guida il gioco e con Cazaute, prima in attacco poi al servizio, sale 6-15. Bajema firma il massimo vantaggio (7-16). Marchiaro si gioca il doppio cambio, dentro Strock e Camera per Cambi e Nemeth. L’opposta svizzera si mette subito in evidenza ed insieme ad Akrari Pinerolo rosicchia qualche lunghezza (12-17). Polder mura Heyrman per il 17-21. Il muro di Milano fa la voce grossa e le ospiti volano verso il finale di set. Lo chiude Orro con un tocco vincente 18-25.

3 SET | Come nel primo set le padrone di casa mettono subito le distanze salendo 5-0. Siglato il primo punto Milano con Malual in attacco si porta a -1 (5-4). La Wash4Green, trainata da Sorokaite riconquista 4 lunghezze di vantaggio (11-7). Akrari in primo tempo e Mason con una parallela micidiale difendono il +4 (14-10). Le ospiti non mollano, Storck non passa e Cazaute è brava a variare i suoi colpi in attacco (16-16). Sorokaite riporta palla nella propria metà campo poi una serie di errori delle ospiti consentono alla Wash4Green di rimettere la testa avanti (22-18). Mason piazza di fino e Akrari dai nove metri firma il set point (24-19). Candi annulla tre palle set ma il primo tempo di Polder chiude 25-22 ed è 2-1 Pinerolo.

4 SET | Dopo un avvio equilibrato la Vero Volley prova a staccare le avversarie con Bajema al servizio (5-8). Akrari mette a terra il pallone del 6-8 poi Storck sfrutta bene le mani del muro e Cambi, di seconda intenzione, aggancia 11-11. Si procede punto a punto, Orro al servizio permette alle sue di piazzare un break di 6 lunghezze (17-22). Pinerolo non riesce più a ricucire lo strappo e le ospiti pareggiano i conti (19-25).

5 SET | Si riprende con Orro al servizio e Milano spinge sull’acceleratore (0-4). Cazaute piazza un punto dirette dai nove metri tenendo Pinerolo a distanza (2-6). Sorokaite in attacco tiene le sue in scia (5-9) ma Orro e compagne puntano dritte all’obiettivo e con Cazaute chiudono set e partita 10-15.

SALA STAMPA

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo): «È bello dare delle emozioni al nostro pubblico. È un periodo in cui stiamo crescendo nel gioco e siamo belle da vedere e sostenere ma questo non basta perché facciamo ancora tanti errori. A livello tecnico ci sono state delle scelte per cui abbiamo lavorato bene in settimana e questo in partita l’abbiamo dimostrato. Ci sono stati alti e bassi ma ci stiamo avvicinando ad una parte importante del campionato e meno bassi ci saranno meglio è. È un risultato molto meritato ma ci meritavamo ancora di più perché un punto non vale ne meritavamo almeno due. Dobbiamo lavorare ancora e questo punto vale oro».

Adhu Malual (Vero Volley Milano): «Una vittoria importante, soprattutto in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Una partita un po' altalenante, in cui non siamo state molto attente su alcuni fondamentali e questo ci ha reso il gioco più difficile. Alla fine abbiamo avuto la meglio e di questo sono molto soddisfatta».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 2

VERO VOLLEY MILANO 3

Parziali (25/23, 18/25, 25/22, 19/25, 10/15)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 17, Cambi 6, Polder 13, Strock 8, Nemeth 8, Mason 9, Akrari 16, moro (L), Di Mario, Camera. Non entrate: Cosi, Bernasconi. All. Marchiaro.

VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 21, Malual 26, Heyrman 13, Orro 7, Bajema 15, Candi 13, Castillo (L), Pusic. Non entrate: Egonu, Sylla, Folie, Prandi, Rettke, Daalderop (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Rossi Alessandro, Verrascina Anotnella.

NOTE | Spettatori: 1500. Durata set: 27’, 22’, 30’, 25’, 16’. Tot 120’. MVP: Malual.