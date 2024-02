Eurogymnica, spazio alle giovani

Gara interminabile, contava ai nastri di partenza 50 formazioni, ognuna al lavoro sui 4 attrezzi. Le ginnaste di ogni team erano dunque impegnate su cerchio, palla, clavette e nastro e la somma dei punteggi di ognuna determinava quello totale.

Con le prime linee schierate la settimana precedente nella massima serie e dunque senza il diritto di poter essere utilizzate in un campionato minore, Elisa Vaccaro ha mandato in pedana un trio giovane e di grandi potenzialità, a partire da una debuttante, Amely Sordi, bravissima e capace non solo di vincere l'emozione ma anche di prendersi la responsabilità di cimentarsi su due attrezzi.

Un atteggiamento, quello della aostana classe 2011, che non sarà passato inosservato alla DT di Eurogymnica, Tiziana Colognese.

La Sordi ha aperto le danze col cerchio facendo registrare l'ottimo punteggio di 26,200 per poi raggiungere 25,350 con le clavette.

Tra le sue due performance, quella elettrizzante alla palla di Chiara Cortese, splendida protagonista di un esercizio da 29,300, il punteggio più alto della squadra, che legittima l'aspirazione della giovane campionessa italiana ad un posto nella formazione che sabato prossimo scenderà in pedana a Forlì, per la seconda prova della regular season di Serie A1.