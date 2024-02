Overall Tre Colli: Lombardia e Toscana, il resoconto

Nel complesso gli atleti impegnati nelle due gare hanno espresso una performance positiva.

Sabato alla Coppa San Geo, sulle strade gardesane battute anche dalla pioggia ed ad un certo tratto anche dalla grandine, il migliore e' stato Daniel Gianello che ha concluso nel gruppo a ridosso dei sette fuggitivi, nel secondo gruppo invece Davarias e Ponti.

Domenica a Fucecchio, sul tradizionale toboga delle colline Toscane, hanno concluso in gruppo Davarias, Belloni e il "primo" anno Bisoni.

Adesso i programmi di Overall Tre Colli prevedono ancora un periodo di collegiali per affinare la forma dando appuntamento a 17 marzo con un doppio impegno: nelle Marche a Montegranaro e a Montecarlo.