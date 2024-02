FISI-AOC: i risultati delle gare di Pila e Bardonecchia

Sono la valdostana Margherita Sala dello Sci Club Crammont Mont Blanc e il bresciano Jacopo Claudani del Val Palot Ski i vincitori del Gigante FIS Cittadini del circuito regionale valdostano CVA, valido per il Memorial Loris e Walter Fontana e organizzato sabato 24 febbraio a Pila dallo Sci Club Aosta. Nella gara femminile Margherita Sala ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le manche e ha chiuso con il tempo totale di 1’,45”,41/100, con un vantaggio di 1”,28/100 sulla cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, che ha rimontato dal terzo al secondo posto, scavalcando Cecilia Pizzinato dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, la quale ha chiuso terza ad 1”,40/100.

Per il Comitato FISI Alpi Occidentali le buone notizie non finiscono qui, perché la prima delle Aspiranti è la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, sesta assoluta a 2”,25/100. Ottava assoluta e seconda delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere. La milanese Marta D’Angelo del Sestriere si è classificata ventiduesima assoluta e decima delle Aspiranti, l’altra milanese Ludovica Bellino del Sestriere venticinquesima assoluta e dodicesima delle Aspiranti, Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone ventiseiesima assoluta.

Nelle prime venti Aspiranti anche la nolese Chiara Vottero Reis e la collegnese Sofia Malan, entrambe dell’Equipe Pragelato, rispettivamente diciassettesima e diciannovesima tra le nate nel 2006 e 2007. Nella gara maschile Jacopo Claudani ha vinto recuperando otto posizioni nella seconda manche, per chiudere nel tempo totale di 1’,40”,17/100, con 21/100 sul bergamasco Lorenzo Magoni del Radici Group e con 33/100 sul valdostano Pietro Broglio del Centro Sportivo Esercito. Tra gli Aspiranti primo l’alessandrino Pietro Ragone dello Sci Club Gressoney Monte Rosa, davanti al torinese Pietro Casartelli del Sestriere e al pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato. I primi tre Aspiranti sono rispettivamente quattordicesimo, diciottesimo e ventiduesimo assoluto.

Il quinto e il sesto degli Aspiranti sono Giacomo Fernando Rej e Simone Moschini, entrambi dello Sci Club Sestriere. Rispettivamente quindicesimo e diciassettesimo degli Aspiranti il pragelatese Erik Passet e il lanzese Alessandro Calvi, entrambi dell’Equipe Pragelato.

Nella classifica assoluta da annotare anche il ventesimo posto del sestrierino Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere, il ventottesimo dell’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone e il trentunesimo del cuneese Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone.

A Pila venerdì 23 febbraio si erano invece corsi due Super-G FIS maschili. Nella prima gara affermazione del valtellinese Enrico Giacomelli dello Ski Racing Camp con il tempo di 1’,01”,90/100. Al quindicesimo posto Lorenzo Casagrande, al ventesimo il valsesiano Carlo Casaccia dello Sci Club Mera, al diciassettesimo tra gli Aspiranti il torinese Filippo Barberis dello Sci Club Valchisone e al diciottesimo Filippo Mazzia del Mera. Giacomelli ha vinto anche il secondo Super-G in 59”,82/100. Al ventitreesimo posto Lorenzo Casagrande, al ventiseiesimo Gilberto Bernardi, al sedicesimo tra gli Aspiranti il torinese Andrea Fontana dello Sci Club Valchisone.

Le classifiche del Gigante FIS Cittadini disputato sabato 24 febbraio a Pila

Gigante Femminile

Gigante Maschile

Le classifiche dei Super-G FIS disputati venerdì 23 febbraio a Pila

Super-G Maschile 1

Super-G Maschile 2

CAMPIONATI ITALIANI MASTER A BARDONECCHIA: SILVIA MARIA VAGNONE TERZA NEL SUPER-G E SECONDA NELLO SLALOM DELLE MASTER C

Sulla pista Selletta 25 bis del Melezet a Bardonecchia i Campionati Italiani Master di sci alpino organizzati dall’asd Colomion si sono aperti venerdì 23 febbraio con il Super-G. Tra i Master A successo assoluto di Davide Grechi dello Sci Club Scaligero con il tempo di 53”,33/100. Secondo ad 1”,18/100 il canavesano Stefano Roma dello Ski Club Pila, terzo ad 1”,65/100 l’altoatesino Guenther Stockner dell'Amateursportverein Feldthurns.

Massimiliano Marino del Cuneo Ski Team e Marco Gennaro dello Ski Team Valsusa si sono classificati rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, seguiti da Luca Bonomo dello Sci Club Claviere al diciottesimo posto. Il nuovo campione nazionale di Super-G dei Master B è Alfredo Guglielmo Gualla dello Ski Club Pila, al traguardo in 56”,10, con 10/100 di vantaggio su Maurizio Dallavalle dello Sci Club Val Carlina e 35/100 su Massimo Treccani dell’OS Noi ASD.

Il migliore dei piemontesi è Sergio Trinchero dello Ski Team Sauze 2012, ventitreesimo, appena davanti al compagno di squadra Alfredo Novelli, con Piero Luigi Nante dello Sci Club Sauze d’Oulx ventiseiesimo. Elena Zatti dell’OS Noi ASD ha vinto il Super-G delle Master C in 1’,01”,05/100, staccando rispettivamente di 21/100 e di 65/100 Marina Capretta dello Sci Club 18 e Silvia Maria Vagnone del Sauze d’Oulx.

Nelle prime venti anche Claudia Bassetti del Sauze d’Oulx quattordicesima, Raffaella De Ferrari e Isabella De Benedetti dello Ski Team Sauze 2012 sedicesima e diciassettesima, Silvia Morselli dello Sci Club Canavese diciottesima. Sabato 24 febbraio si è disputato lo Slalom.

Primo tra i Master A Gian Mauro Piantoni dello Sci Club Orezzo Valseriana, con il tempo totale di 1’,26”,60/100, con un margine di 68/100 su Tommaso Bruno Verri dell’Alpe Motta Ski Team e di 1”,14/00 su Stefano Roma. Settimo posto per Stefano Falletti del CUS Torino, tredicesimo per Andrea Goggi dello Sci Club Borgata Sestiere e diciottesimo per Luca Bonomo. Massimo Treccani ha vinto lo Slalom dei Master B in 1’,36”,76/100, con 1”,60/100 su Maurizio Dallavalle e 3”,92/100 su Marco Novaglio dell’OS Noi ASD. Ventunesimo Tommaso Tardelli dello Sci Club Claviere, ventitreesimo e ventiquattresimo Alfredo Novelli e Sergio Trinchero. Tra le Master C bis di Elena Zatti in 1’,44”,01/100, davanti a Silvia Maria Vagnone e a Denise Rita Rigo dello Sci Club Gallio. Decima Claudia Bassetti, dodicesima Silvia Morselli, tredicesima Raffaella De Ferrari, quindicesima Isabella De Benedetti.