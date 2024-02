Trofeo Filippini a Novara: trasferta da incorniciare per la ValleBelbo Sport

Oltre al successo numerico, sottolineato dalla presenza sui blocchi di oltre 50 atleti di tutte le età , dai Propaganda agli Assoluti, la squadra arancio-nera ha mostrato progressi importanti in tutti gli ambiti. I più piccoli, ben supportati dalle allenatrici Silvia Boncaldo e Federica Ferraris nella preparazione quotidiana e alle gare, stanno vivendo le prime fasi della loro esperienza agonistica come molta attenzione e consapevolezza condite da tanto divertimento nell’affrontare le gare. Gli Esordienti, seguiti nelle competizioni e negli allenamenti all’Orangym da Adele Corapi che affianca il Direttore Tecnico Pino Palumbo, hanno letteralmente provocato una pioggia di miglioramenti e record personali, mentre i più esperti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti, alle prese con un fitto calendario agonistico, si sono espressi ad ottimi livelli, sfruttando questa domenica come importante opportunità per testarsi in vista degli eventi clou della stagione.

Da segnalare l’ottima prova di Elisa Ferrari, che ha vinto i 50 stile libero in 27”29 migliorando di una manciata di centesimi il primato personale ed è salita sul podio nei 50 dorso (seconda in 33”95). Spiccano anche alcune individualità tra i più giovani, in particolare la doppietta di Mattia Tammaro, a segno sia nei 50 stile libero in 27”64, sia nei 50 farfalla in 31”43, e quella di Sarah Messina, prima nei 50 stile libero in 30”14” e nei 100 rana in 1’29”18. Molto bene anche Bianca Tassinario, due volte sul podio (prima nei 50 farfalla in 35”95 e seconda nei 50 stile libero in 30”66).

A Novara, hanno gareggiato anche Daniel Argieri, Margherita Berta, Maddalena Bertelli, Gabriele Bertoli, Matteo Cresta, Guido Cuniberti Mighetti, Elisa De Muro, Elisabetta De Santi, Federica Ferrari, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Luca Lovisolo, Alessandro Mairano, Camilla Palumbo ed Emma Serra tra i “Categoria”, Arianna Blue Africano, Martina Berta, Tommaso Bertelli, Edoardo Bugatti, Tommaso Casasola, Sergio Cuniberti Mighetti, Leonardo Di Pietro, Giacomo Fidanza, Edera Gavrilov, Gabriele Giberti , Damjan Iliev, Giovanni Lacqua, Edoardo Leva, Carlotta Maisano, Anna Marchelli, Chiara Papillo, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Manhua Rizzo, Giulio Maria Rizzolo, Eric Robba, Giulia Sanna, Filip Stojanov, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Lorenzo Tammaro, Aurora Tudisco, Diletta Tudisco tra gli Esordienti e Manuele Bonfante, Pietro Capra, Tommaso Ciurca, Matilde Ghione, Giacomo Giberti, Giorgio Paravidino, Adam Robba, Tommaso Vaccaneo e Riccardo Valisi tra i propaganda.

