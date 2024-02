Fulgor Basket ko al Palarquato, vince Fiorenzuola 95-85

Non trova continuità la Paffoni , che al netto dei risultati aveva trovato due buone prove nei KO con Brianza e Montecatini: al Palarquato vince Fiorenzuola 95-85. La partenza è tutta di marca rossoverde: Kosic entra in ritmo, Picarelli anche e la Paffoni è già avanti in doppia-cifra con l’ennesima tripla dell’ispirato Torgano. Sul 20-10 per la Fulgor arriva il timeout di coach Dalmonte. Reazione Bees con un positivo 8-0 e contro timeout di Ducarello, a fine primo quarto è 25-22 per la Paffoni.

La seconda frazione vede Fiorenzuola giocare in fiducia ed evidenziare i limiti difensivi della Fulgor, che subisce la verve di Venturoli e Sabic. I padroni di casa toccano anche la doppia-cifra di vantaggio sul +11 (51-40), ma alla pausa lunga è 52-43 per i gialloblu. Nella ripresa Gaye spegne gli entusiasmi di un buon approccio di secondo tempo della Paffoni, che non trova le forze per rispondere. Venturoli continua a colpire la difesa rossoverde e l’11-1 in avvio di quarto periodo consente ai padroni di casa di andare sull’86 a 64. Reazione d’orgoglio, ma ancora una volta assai tardiva per Balanzoni e compagni, che cedono 95-85 al cospetto di Fiorenzuola, perdendo un match importante per la corsa playoff.

Servirà ripartire insieme dall’attesa sfida casalinga contro Pielle Livorno che, lo ricordiamo, coinciderà con l’iniziativa #LoSportCheFaBeneAlCuore, in cui parte del ricavato sarà destinato ad un bambino malato del VCO e all’Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo.

Fiorenzuola Bees 95

Paffoni Fulgor Omegna 85

Parziali (22-25, 30-18, 23-20, 20-22)

Fiorenzuola Bees: Niccolò Venturoli 26 (3/3, 6/10), Jacopo Preti 17 (5/7, 2/3), Emir Sabic 14 (1/4, 3/7), Noah Giacchè 11 (2/4, 2/2), Magaye Seck 9 (3/5, 0/0), Ilija Biorac 6 (3/3, 0/1), Mourtada Gaye serigne 5 (1/3, 1/2), Federico Ricci 5 (1/1, 1/1), Riccardo Bottioni 2 (1/3, 0/1), Angelo Guaccio0 (0/0, 0/0), Alessio Re 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Torgano 19 (4/5, 2/6), Zan Kosic 18 (3/3, 4/8), Andrea Picarelli 14 (6/6, 0/0), Jacopo Balanzoni 13 (5/9, 0/0), Patrick Baldassare 12 (4/6, 1/1), Manuele Solaroli 5 (1/4, 1/3), Damir Hadzic 4 (1/2, 0/3), Filippo Fazioli 0 (0/0, 0/3), Mattia Coltro 0 (0/0, 0/2), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0).