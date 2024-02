BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Con la vittoria con Auxilium nell'ultima gara del girone di ritorno, anche l'Under 15 Eccellenza accede alla Seconda Fase TOP. Ottimo successo per l'Under 17 Gold Farigliano, di pari passo con le vittorie dell'Under 19 Silver con Derthona Basketball Lab, dell'Under 17 Eccellenza con Reale Mutua Torino e dell'Under 13 Femminile con New Basket Abet.

Doppio successo per l'Under 14 Gold con Lo.Vi Bsket e Polisportiva Reba, mentre l'Under 15 Silver supera in casa Franzin Val Noce.

Nei campionati CSI, i Top Junior cedono di soli due punti a Tam Tam e i Ragazzi si arrendono a Forno Canavese. L'Under 13 Gold non riesce a superare Basket Collegno.