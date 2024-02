Con la Bertram Derthona a Pistoia: info su modalità di adesione al pullman

La squadra allenata da Walter De Raffaele sarà di scena in terra toscana domenica 3 marzo alle ore 18.15 nell’incontro valido per la 21° giornata di campionato. Come in occasione delle altre trasferte stagionali, i tifosi organizzano il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere Pistoia. Il pullman, gratuito, partirà dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 13.30 di domenica 3 marzo. Il servizio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni; la scadenza per riservare il proprio posto a bordo è fissata alle ore 15 di mercoledì 28 febbraio.