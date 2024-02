Vialattea link: attivo il nuovo collegamento treno+bus, by Trenitalia

Vialattea link, è il nuovo collegamento intermodale treno + bus, messo a disposizione da Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, in collaborazione con Vialattea che consente una soluzione integrata per una mobilità sempre più sostenibile e green. Sul portale Trenitalia è possibile selezionare la stazione ferroviaria di partenza inserendo una destinazione della Vialattea, ad esempio Sestriere, Sauze d’Oulx oppure Cesana, scegliendo il giorno e l’orario di partenza. Con click vengono visualizzate le soluzioni proposte per raggiungere Sestriere, acquistando un unico titolo di viaggio che comprende anche il Vialattea link, ovvero il collegamento in bus sino ai 2035 metri della stazione turistica internazionale.

Da Roma Termini, ad esempio, si può partire la domenica mattina in Frecciarossa alle ore 6.00 ed arrivare a Sestriere alle ore 14.00. Giusto per una sciata pomeridiana. In più, viaggiando in Frecciarossa si può usufruire anche di uno sconto del 25% su varie tipologie di Skipass Vialattea (giornaliero, due giorni o 6 giorni). Oltre che sul portale è possibile prenotare il proprio viaggio in Vialattea presso tutte le biglietterie Trenitalia usufruendo del collegamento treno + bus.

L’opzione Vialattea link è estesa anche per chi viaggia con Intercity e Regionali Trenitalia. Anche in questo caso con un unico titolo di viaggio, si parte a bordo dei treni Trenitalia fino alla stazione di Oulx, da dove i passeggeri troveranno il collegamento in autobus per raggiungere indistintamente una delle aree del comprensorio sciistico Vialattea ovvero Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere. Ai viaggiatori del Regionale di Trenitalia è inoltre riservato uno sconto del 20% su varie tipologie di Skipass Vialattea (giornaliero, due giorni o 6 giorni).

Vialattea link, by Trenitalia, il modo pratico veloce e green per salire in quota e vivere un’esperienza unica sulle montagne della Vialattea viaggiando comodamente in treno e bus con un unico biglietto!