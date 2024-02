FISI-AOC - Sci di Fondo con la Fesa Cup e Biathlon a Otepaa ed Entracque

SCI DI FONDO - FESA CUP: DAVIDE GHIO VINCE ANCORA! SUA LA PURSUIT 20KM JUNIOR; LORENZO ROMANO 7° TRA I SENIOR Un’altra giornata tinta d’azzurro tra gli junior. L’Italia, dopo aver dominato le 10km TC di sabato, si è confermata la regina di questa tappa di FESA Cup negli under 20. A Schilpario (Bergamo), Maria Gismondi (Fiamme Oro) e il cuneese Davide Ghio (Fiamme Gialle) hanno sfoderato due solide prestazioni in solitaria, bissando il successo di ieri e vincendo anche l’inseguimento a tecnica libera. Nella competizione maschile non c’è stata storia fin dai primi chilometr: nessuno è riuscito ad impensierire un Davide Ghio imprendibile e deciso a regalarsi il weekend più bello di questa stagione. «Semplicemente è stata una gran due giorni. Anche oggi mi sentivo molto bene sugli sci. Sono partito deciso e vedevo che riuscivo ad incrementare, giro dopo giro, per poi godermi l’abbraccio finale del pubblico. Ora vedo di ricaricare le batterie, durante il corso della prossima settimana, per poi cercare di chiudere alla grande questa stagione», il commento a caldo di un super Ghio.

Alle spalle dell’azzurro si è piazzata una coppia di talenti indemoniati, lo svizzero Isai Naeff e il francese Charly Deuffic. Più attardato Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) che chiude al 17° posto. Anche nella competizione femminile non c’è stata storia fin dai primi chilometri con la Gismondi che ha divorato la pista, esaltandosi soprattutto sul lungo tratto in salita, favorevolissimo alle sue caratteristiche. L’atleta romana ha siglato anche quest’oggi la miglior performance cronometrica chiudendo in 31:49.9. Alle sue spalle si è presa la seconda posizione l’andorrana Gina Del Rio, costretta nuovamente a cedere all’azzurra ma felice per aver conquistato aritmeticamente la coppa di cristallo della classifica generale.

La formazione italiana si è confermata di altissimo livello riuscendo a prendersi anche la terza piazza grazie alla bellissima prestazione della valdostana Virginia Cena. La piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle) termina la competizione al 6° posto. Più attardata Irene Negrin (Prali) che termina la sua fatica al 28° posto.

Nell’inseguimento 20km senior maschile a skating, vittoria di Sabin Coupat. Il gruppo di battistrada che ha mobilitato la gara era formato unicamente da atleti francesi e svizzeri. Nell’ultimo giro si sono presentati in cinque a giocarsi il successo e l’ha spuntata proprio il francese Coupat, capace di sferrare l’attacco decisivo all’entrata dello stadio risultando poi irraggiungibile per gli inseguitori. Il transalpino ha chiuso la sua fatica odierna dopo 1:25:22.2 anticipando lo svizzero Fabrizio Albasini (+2.5), il più generoso durante tutto l’arco della prova, e l’altro francese Mathis Desloges (+3.0), che ha strappato il terzo gradino del podio per soli quattro decimi all’elvetico Candide Pralong.

In casa Italia, un trio è stato autore di un importante prestazione collettiva: il cuneese Lorenzo Romano

(Carabinieri) ha chiuso al 7° posto, dopo una bellissima prestazione, rimontando ben 11 posizioni e battendo in volata l'atletaa delle Fiamme Giaalle Giandomenico Salvadori (8°). Al 13° posto il cuneese delle Fiamme Oro Martino Carollo. Tra le donne senior, impegnate in un inseguimento sui 10 km, alla svizzera Marina Kaelin non è riuscito il bis dopo il successo di sabato. L’elvetica è stata battuta, per un solo decimo, dalla tedesca Helen Hoffmann (1:05:54). Sul terzo gradino del podio ha trovato spazio un'altra elvetica, Anja Weber (+29.6).

La cuneese della Fiamme Gialle Elisa Gallo chiude al 18° posto.Le staffette miste, dedicate alle categorie under 16 e under 18, valevoli per i FESA Games, hanno regalato spettacolo e uno squadrone tedesco, dimostratosi di una spanna superiore alla concorrenza e dotato di numerose formazioni capaci di giocarsi il successo. Nella staffetta mista 4x3.3km under 16 la situazione in testa era ben chiara già al termine della prima frazione: un trio di formazioni (Germania I, Germania II, Svizzera I) in fuga e alle loro spalle un gap sempre più ampio sulla concorrenza. I tre team hanno sciato assieme sino all’ultimo giro quando Finn Hoffmann, sull’impegnativa e lunga salita del tracciato bergamasco, si è reso protagonista dell’attacco decisivo.

Hoffmann ha tagliato il traguardo con il crono complessivo di 46:15.7, ricevendo l’abbraccio dei compagni Lilu Foerster, Magnus Zint e Lea Schwede. In seconda posizione si è classifica Germania I (+7.3), brava ad anticipare nel finale Svizzera I (+10.1), terza al traguardo. L’Italia I (con i piemontesi Luna Forneris, Giacomo Barale, e i lombardi Rachele Dei Cas e Simon Gazzoni) ha concluso all’ottavo posto la propria fatica , mentre Italia II con Emma Schwitzer, Leonardo Brondello, Iris Cavallera e Gianluca Pasini chiude al l'11° posto. Al 16° e 17° posto hanno chiuso la staffetta mista di Louisa Schrempf, Michel Zanaboni con i piemontesi Chiara Olivero e Jacopo Piasco e Italia III con Magalì Miraglio Mellano, Lorenzo Canavese, Anna Occhi e Leonardo Salon.

Le foto sono liberamente utilizzabili citando i credits Fondo Italia.



BIATHLON - MARCO BARALE è 17° NELL'INDIVIDUALE DEI MONDIALI JUNIOR DI OTEPÄÄ. VITTORIA DEL TEDESCO PFUND

Il tedesco Leonhard Pfund conquista la medaglia d’oro nell’Individuale dei Campionati Mondiali Junior di Otepaa, Estonia. Argento al francese Valentin Lejeune, bronzo per il polacco Jan Gunka. Poligono del Tehvandi Sports Center meno ventoso rispetto a quello che hanno dovuto affrontare gli Youth nella giornata di sabato 24 febbraio, che ha evidenziato una maggiore precisione da parte degli atleti in gara.

Pfund conquista la vittoria grazie ad un compromesso più che ottimale tra velocità sugli sci e precisione al tiro. Infatti, in ventenne di Bad Toelz è costantemente tra i più rapidi in ogni tornata e nei primi tre poligoni copre tutti i bersagli, oncentrandosi sulla precisione a discapito di qualche secondo lasciato nella velocità del rilascio dei colpi. Nel corso della sua gara, la sfida diretta era con lo svizzero James Pacal, partito 8 minuti prima di lui ed anch’egli con lo zero dopo 3 poligoni, Pacal manca un bersaglio nell’ultima serie (sarà quinto finale), mettendo Pfund nella posizione di poter allungare ulteriormente e garantirsi la prima posizione con margine decisamente ampio, dato che il tedesco guadagnava oltre 15 secondi a tornata sull’elvetico. Anche Pfund, però manca anche lui un bersaglio, aprendo uno spiraglio per gli atleti partiti dopo di lui.

Ne approfittano il polacco Gunka, che dopo aver mancato un bersaglio nella prima serie, è preciso nei successivi 15 colpi e poi il francese Lejeune, che è l’unico biathleta di giornata a trovare il 20/20 al poligono, e migliorano il tempo del tedesco in uscita dal quarto poligono. Pfund, però, è una furia nell’ultimo giro e nessuno riesce a tenere il suo passo. Gunka prima e Lejeune poi crollano nell’ultima tornata e devono accontentarsi rispettivamente del terzo e secondo posto.

Tutti gli italiani al via chiudono la gara nei migliori trenta. In particolare, il primo degli azzurri al traguardo è Nicolò Betemps (Fiamme Oro), che manca due bersagli nelle prime due serie di tiro ma poi non sbaglia più, terminando in 14° posizione. Diciassettesimo è il cuneese delle Fiamme Oro Marco Barale, per il quale pesano 2 errori nell’ultima serie; prima di questa, aveva coperto 14 bersagli su 15. Per lui, 17° posto finale. Christoph Pircher (Fiamme Oro) è 22° con 3 errori, mentre Felix Ratschiller (Carabinieri) è 25° con un solo errore, giunto nella seconda serie di tiro.

BIATHLON - I RISULTATI DEL TROFEO ALESSANDRO BIARESE ORGANIZZATO DALLO SCI CLUB ALPI MARITTIME

Giornata di festa e di ricordo quella che si è svolta ad Entracque presso il centro fondo, dove molti ragazzi hanno potuto partecipare al Memorial Alessandro Biarese, dedicato al compianto e indimenticato allenatore dello Sci Club Entracque Alpi Marittime e del Comitato FISI Alpi Occidentali che ha cresciuto generazioni di fondisti e biatleti portandoli alla ribalta nazionale.

La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Alpi Marittime, prevedeva una gara individuale, dove nella categoria Allievi maschile ha visto il trionfo dell'atleta di casa Nicola Giordano che ha chiuso con il tempo finale di 24''23'4 e due errori totali (0+1+0+1). Al secondo posto, con tre errori, Mario Einaudi, atleta dello sci club Valle Stura seguito da Gabriele Giordanetto (Valle Stura). Al femminile, è stata Caterina Parola (Valle Stura) ad aggiudicarsi la vittoria con il tempo finale di 23'31.7 (0+1+0+1) davanti a Cloe Giordano (Alpi Marittime, 1+1+1+0). A chiudere il podio è stata Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) che ha concluso la sua gara in 24'45.3 (2+2+1+0).

Tra le U13, sul gradino più alto del podio sale Beatrice Lai (Alpi Marittime) che chiude la sua fatica in 21'06.1 (4+2+3), lasciandosi alle spalle Alice Tomasin (Valle Stura, 21'15.9; 2+1+1) e Lucia Macario (Alpi Marittime; 22'05.4; 1+2+4). Matteo Paola trionfa nella categoria maschile: l'atleta dello sci club Valle Stura, nonostante quattro errori totali (3+1+0) ferma il crono in 22'35.4. Manuel Buttari e Alex Demichelis, entrambi rappresentati dello sci club Alpi Marittime, chiudono rispettivamente al 2° e 3° posto.

Alla manifestazione erano presenti anche la mamma del compianto Biarese e il consigliere AOC Gianluca Barale.

SCI ALPINISMO - I RISULTATI DELLA VERTICAL DELLA COPPA ITALIA DI ARTESINA

Seconda giornata di gare ad Artesina, in provincia di Cuneo, dove dopo la prova sprint di sabato, oggi, domenica 25 febbraio il programma della Coppa Italia prevedeva le Vertical. La gara é partita da Artesina bassa sulla pista Selletta e Turra e con arrivo a cima Durand, con un dislivello massimo per le categorie U23 e senior di 700 metri.

Tra le U16 vittoria di Teresa Schivalocchi (Bagolino) che chiude la sua fatica in 24'29.6 con un vantaggio di 23.8 sulla veneta Veronica Bandiera (SkiAlp Valdobbiadene). Sul terzo gradino del podio sale Sofia Bertolotti (13 Clusone), seconda nella sprint di sabato. A dominare tra gli U16 maschile Matteo Blangero (Tre Rifugi): l'atleta piemontese è siuscito a tenersi alle spalle Gioele Migliorati (Presolana) che fino all'ultimo ha lottato per il primo posto. Sul terzo gradino del podio, Gabriel Marca (Bagolino). Al 5° posto Mattia Barbero (Tre Rifugi).

Bis di Vanessa Marca tra le U18: l'atleta dello sci club Bagolino porta a casa la vittoria anche nella vertical, lasciandosi alle spalle Martina Scola (Nord Marmolada) e Gloria Fusina (SkiAlp Valdobbiadene). Ai piedi del podio si è fermata Agata Werndorfer (Tre Rifugi) Anche al maschile, Enrico Pellegrini (CAi Schio 1910) replica il successo ottenuto nella sprint di sabato. Al 2° e al 3° posto si classificano Martino Ceola (CAI Armando (Tre Rifugi) chiude al 5° posto.

Tra gli U20 domina Leonardo Vincenzo Taufer (SkiAlpValdobbiadene) su Giulio Zanelli (Valsabbia) e Andrea Gaspari (CAI Schio 1910). Ai piedi del podio si ferma Nicolò Lora Moretti (Tre Rifugi), mentre Emanuele Balmas (Prali) chiude all'8° posto. Clizia Vallet (Corrado Gex) è unica partecipante tra le U20 femminile.

Alex Rigo (Brenta Team) e Noemi Junod (Esercito) dominano le categoria U23, mentre Chiara Musso (Tre Rifugi) e Andrea Prandi (Carabinieri) si aggiudicano le categorie assolute femminile e maschile. Tra gli uomini, Stefano Camaglio, Gianluca Iavelli e Simone Ghio, tutti e tre rappresentati dello sci club Tre Rifugi, chiudono rispettivamente al 3°, 4° e 5° posto. Bene anche i piemontesi nella categoria Mater, dove vince Matteo Giglio (Corrado Gex) sui piemontesi Elio Griseri (Tre Rifugi) e Silvio Gastaldi (Valle Pesio). 4ª e 5ª piazza per Agrippino Giostra e Flavio Ferrero, entrambi del CAI Tre Rifugi.