BEA Chieri: la serie C mantiene viva la corsa playoff

Pochi giorni di riposo dopo la vittoria con Basket College Novara: BEA torna subito in campo per la 9ª giornata di ritorno del Girone A di Serie C. Ospite di USAC Basket Rivarolo , la formazione di coach Conti riesce a tenere a bada una squadra che ha saputo mettere in difficoltà l’attacco dei Leopardi, che sono stati più lucidi nei momenti decisivi per portare a casa 2 punti che valgono il momentaneo quarto posto.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera D’Arrigo, Agbogan, Corrado, Stella e Drame, con Ruà ai box. L’USAC Rivarolo risponde con Ronci, Boetto, Ferraresi, Tampellini, Abrate. Partenza equilibrata della gara, con BEA che deve fare i conti con una difesa molto attenta da parte dei padroni di casa, che costringono i chieresi a qualche scelta confusionaria. I Leopardi riescono comunque a chiudere la prima decina in vantaggio di 7 lunghezze. Dopo un primo periodo a percentuali più basse, i padroni di casa trovano maggiore ritmo in attacco, guidati dalla coppia Pucci-Ferraresi. BEA riesce a tenere botta, arrivando alla pausa lunga sul punteggio di 33-40.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Conti vedono il proprio vantaggio ridursi a 3 punti, con l’USAC che si rifa pericolosamente sotto entrando nell’ultima decina. Stiffi è molto preciso da lontano per BEA, mentre il solito Agbogan gestisce in cabina di regia. Nell’ultima decina, arriva un altro tentativo di rientro da parte di Rivarolo, con i ragazzi di coach Conti che riescono ad essere più lucidi in un finale molto concitato. Finisce 66-75, con BEA che sfrutta il passo falso di 5Pari in casa di PNC Basketball per posizionarsi al quarto posto momentaneo in classifica.

IL COMMENTO

«È stata una partita difficile, dove Rivarolo ha fatto delle scelte difensive che ci hanno messo in difficoltà – commenta coach Franz Conti – Abbiamo faticato a prendere ritmo e ne è venuta fuori una gara più tirata di quanto ci aspettassimo. I ragazzi però sono stati bravi a mettere in campo grande energia in difesa e ad essere lucidi nei momenti decisivi. Sappiamo il peso di ogni gara in questo finale di stagione, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Ora sotto con la prossima: non vediamo l’ora di tornare al Pala Gialdo domenica!».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Come anticipato da coach Conti, BEA torna al PalaGialdo per l’ultima gara casalinga della regular season. Appuntamento a domenica 3 marzo alle 18:30, per la partita con Pallacanestro Chivasso.

USAC BASKET RIVAROLO 66

BEA CHIERI 75

Parziali: 12-19, 33-40, 54-58

USAC: Ferraresi 17, Pucci 16, Abrate 6, Tampellini 6, Chiartano 6, Sconfienza 6, Costa 3, Aralla 2, Boetto 2, Ronci 2, Castello N.E. All. Ferraris, Ass. Piermattei.

CHIERI: Stiffi 16, Agbogan 15, Corrado 14, Drame 9, Moris 8, Stella 5, Origlia 5, Quagliotto 3, D’Arrigo, Mosca N.E., Ruà N.E., De Mita N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2°Ass. Turetta, Acc. Monteleone.