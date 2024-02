Club76: tutti i risultati del weekend

Weekend sul campo per le squadre del Club76. A cominciare dalla trasferta a Trento delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in Serie A1, hanno vinto 1-3, portandosi a casa tre punti d'oro per la classifica. Fine settimana di vittorie anche in Serie B2 Under 18 delle ragazze del duo Moretti – Ollino, che hanno vinto 1-3 contro Florens Vigevano, seconda in classifica prima del match. Le “clubbine” affrontano le avversarie con la giusta cattiveria agonistica e la massima concentrazione, per non concedere nulla alla forte formazione pavese. Ne viene fuori una gara vibrante e spettacolare che le ragazze di Chieri vincono con pieno merito, raggiungendo così un ottimo quarto posto in classifica. Top scorer per Chieri ed MVP della gara Asia Aliotta, che realizza 21 punti ed è seguita da Buffone con 16 e Basso con 11 punti. Prossima gara Sabato 2 marzo alle 18,30 in casa al PalaFenera contro Gorla Volley. Weekend difficile in B2 per Santena, che cede 3-0 affrontando l'Alba Volley. Un match mai in discussione per le padrone di casa albesi. Ora per Santena è tempo di concentrarsi sulle prossime settimane, che saranno fondamentali. L’U16 regionale con il Club76 Playasti nella semifinale di andata del Campionato provinciale vince 0-3 contro Lpm Mondovì. Nonostante un inizio difficile, con troppi errori in attacco, la rimonta viene naturale e permette alle “clubbine” di vincere a punteggio pieno. In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro PVB Canelli. Ottimi i primi due set per la formazione biancoblù, che esprime un buon gioco, tenendo sotto pressione l’avversario con un buon livello di servizio. Nel terzo set, invece, non riescono a confermarsi, complice qualche errore di troppo che permette alle ospiti di salire in cattedra e di portarsi via il set. Nel quarto si torna in pista e il Club76 Playasti conquista tre punti importanti, che danno molta fiducia e permettono di muovere la classifica. Weekend da dimenticare in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76 , che cede 0-3 contro Racconigi. Un match agonisticamente combattuto, contro una delle migliori formazioni della categoria, ma che ha dimostrato una crescita del gruppo biancoblù, che ora pensa ai prossimi incontri. Ombre anche per GS Pino Volley, che inciampa per 3-0 contro El Gall. Per quanto riguarda l’ U14 Gold , il Club76 Playasti vince 3-0 contro Cherasco, ai quarti di finale del tabellone provinciale. Una partita dai due volti per le “clubbine”, troppo contratte e fallose per un set e mezzo, più efficaci e incisive per il resto della gara, ma che hanno comunque staccato il pass per la semifinale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 23 febbraio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs VolleySaluzzo Expert-Chiale 3-0

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: G.S. Sangone Nichelino vs GS Pino Azzurra 3-1

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs ASD San Benedetto 3-2

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Reba Volley vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-0

Sabato 24 febbraio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs PVB Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs RS Volley Racconigi 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: P.G.S. El Gall vs GS Pino Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti Gold vs Volley Cherasco 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Libellula Volley Regionale vs Club76 Playasti 2011 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone 17°/22° posto: Banca di Caraglio vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

• CT14F3 F. C.T. Torino Classificazione 29-36: Volley Montanaro vs Club76 Fenera Chieri 3-2

Domenica 25 febbraio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone Qualificazione 5°/11°: Club76 Playasti vs ASD Centallo Volley 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: L.P.M. Pallavolo Mondovì Regionale vs Club76 Playasti Regionale 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone 8°/16° posto: Club76 Playasti vs Volley Marene ASD 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Tabellone Finale Territoriale: Ristorante 1883 Volley Parella Torino vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti 2012 vs Volley Roero 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone I: Club76 Playasti Provinciale vs ASD Centallo Volley 3-1

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-40: Club76 Chieri GS Pino vs 4Volley 3-1

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-40: Club76 Chieri GS Pino vs Vol-ley Academy San Benigno 3-1

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Club76 Fenera Chieri vs Reba Volley Bianca 1-3

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-29: To.Volley vs Club76 GS Pino Blu 2-3