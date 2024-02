Vittoria per l’IVECO CUS Torino sull’Amatori Union Milano

Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco hanno ottenuto un successo fondamentale che rafforza il primato in classifica nel girone 1, a dieci lunghezze dalla diretta inseguitrice il Biella Rugby.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «questo match è stato preparato come tutte le altre partite, studiando gli avversari e dove possiamo fare la differenza rapportando il loro gioco con il nostro. Abbiamo giocato in modo molto concreto, c’è stata una differenza fisica e a tratti anche tecnica. Abbiamo giocato fino all’ultimo minuto, non perdendo mai la concentrazione, e questa è una caratteristica della nostra squadra».

Prossimo appuntamento domenica 3 marzo ore 14.30 in trasferta sul campo del Rugby Parma.