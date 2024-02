Biella Rugby: tutti i risultati del weelend gialloverde

UNDER 18 (25.02.24)

Velate Rugby v Biella Rugby 14-39 (14-20)

Marcatori. Mete: Besso, Silvestrini (2), Avanzi, Pavesi, Curatolo. Trasformazioni: Fusaro (3). Penalty: Fusaro.

Biella Rugby: Meneghetti; Defilippi, Pavesi, Moretti, Formigoni (56’ Curatolo); Fusaro (cap.), Besso (55’ Salussolia); Trocca, Gregori, Rossi (65’ Mosca); Avanzi, Bisio (58’ Gariazzo); Silvestrini (67’ Grandi), Bredariol (36’ Pacchiarotti), Gibello.

Pietro Giordano, coach: «Buona prestazione da parte dei giovani under 18 che a Usmate Velate vincono con cinque punti in classifica: partita a senso unico dalla prima azione. Unica pecca: qualche cedimento a livello disciplinare. Bravi ragazzi».

SENIOR F (25.02.24)

Le Fenici/Brc v Lions Tortona 29-17 (17-10)

Marcatori. Mete: Benedetto (4), Floris. Trasformazioni: Floris (2).

Biella Rugby: Borello; Monticelli, Floris (72’ Bertello), Benedetto, Pagliano; D’Orta, Toro; Skofca, Formaggio (72’ Cesale Ros), Zanoni (cap.); Papeo, Bongiovanni; Sallam (30’ Boetto), Lembo, Pintonello (64’ Stecchetti). Non entrata: Valentini.

Stefano Scursatone, coach: «Partita giocata ad Ivrea e decima giornata di campionato per la Franchigia piemontese delle Fenici. Il gioco ha visto subito il Lions Tortona, andare in vantaggio 3 a 0 con un calcio di punizione Tempo qualche minuto, che la squadra di casa passa in vantaggio con una doppia meta di Benedetto, solo una trasformata da Floris. Piccolo calo di concentrazione che permette alle ospiti di segnare una meta, trasformata. La fine del primo tempo vede la terza meta di Benedetto, non trasformata e punteggio di 17 a 10. Secondo tempo fotocopia del primo, dove ad andare in meta sono ancora Benedetto, quarta meta personale, e Floris. Solo una trasformata. Gioia nel finale anche per le Alessandrine che costruiscono una bella meta con la mischia, trasformata per il finale di 29 a 17 Ottimi passi avanti sul movimento difensivo, ma ancora qualche lacuna sulla organizzazione offensiva».

UNDER 16 (24.02.24) a Sarre

Ivrea Rugby v Biella Rugby 24-35 (10-21)

Marcatori. Mete: Baiguera (3), Grillenzoni, meta tecnica. Trasformazioni: Salussolia (4).

Biella Rugby: Parnenzini; Rebecchi, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Vatteroni, Protto; Perju, Apollonio; Borio, Ferro, Rossi.

Edo Barbera, coach: «Biella che si fa trovare pronto al momento di difendere il primo posto in classifica. Tutta la squadra gioca un’ottima partita mantenendo sempre il punteggio sotto controllo nonostante i pochi cambi».