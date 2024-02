Cuneo Violley: l’11 marzo Fiöi porta a Cuneo un ospite speciale, Sandro Laffranchini

l progetto Fiöi del Cuneo Volley, dedicato al settore giovanile e alla formazione a 360° degli atleti, arriva al terzo appuntamento della “Formazione personale” dove gli ospiti si raccontano e portano la propria esperienza di vita e lavorativa. Nei precedenti incontri si sono raccontati Diego Colombari, medaglia d’Oro alle Paralimpiadi di Tokyo e Giacomo Sintini, ex pallavolista professionista che dopo una grave malattia è tornato a vincere.



Lunedì 11 marzo alle ore 19.00 al Palazzetto dello sport di Cuneo sarà ospite del Cuneo Volley Sandro Laffrancini, Primo violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala, che dialogherà con Adriano Marconetto e darà prova della sua maestria offrendo al pubblico alcuni momenti di grande musica.



Un evento aperto a tutti i giovani atleti under 19 di qualsiasi disciplina e sport insieme ai primi staff tecnici e alle proprie famiglie, che desiderino unirsi ai giocatori del settore giovanile del Club biancoblù in questo incontro formativo.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione al seguente link