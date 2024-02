L'Allianz Bcc Derthona Basket vince il titolo regionale U19

Grandissima impresa per la formazione di Cerini che conquista con merito il titolo regionale andando ad espugnare il campo della Libertas Moncalieri con una prova di grandissimo carattere e resilienza; nonostante una partenza non brillantissima le Giraffe sono state bravissime a non uscire mai dal match, restando sempre attaccate alle padrone di casa ed uscendo poi alla distanza.

A due anni di distanza dal successo ottenuto a Cuneo, in una partita che ha ricordato nell’andamento proprio quella di questa sera, il Bcc ritorna a conquistare, legittimamente per quanto visto non solo oggi ma anche durante l’anno, il titolo piemontese. Avvio di gara equilibrato con le due compagini che viaggiano appaiate per buona parte della frazione fino a quando le padrone di casa non trovano lo spunto per un mini allungo che vale il 16-11 interno del 10’; Moncalieri che prova a scappare via toccando, in più di una occasione, il +8 ma Allianz che è da dimostrazione di ‘garra’ restando attaccate alle torinesi, riuscendo ad andare al riposo con un -4 (30-34) che lascia aperta la sfida ogni soluzione.

Ed infatti le lunette cominciano ad accusare, anche dal punto di vista mentale, lo sforzo compiuto nei primi 20’, sforzo che oltretutto non ha portato gli effetti sperati e così la partita si fa sempre più equilibrata con le castelnovesi che trovano prima l’aggancio e poi anche il sorpasso, entrando nei 10’ finali sul +2 (45-43). Ultimo quarto che è quasi un monologo delle giraffe che una volta presa la testa non si voltano più indietro, toccando anche la doppia cifra di vantaggio e respingendo ogni tentativo di rimonta delle padrone di casa; le ultime battute, che vedono il Bcc gestire con saggezza il possesso palla, lasciando scorrere il tempo, scorrono senza particolari patemi, preparando la meritata festa per la conquista del titolo regionale.

Una vittoria che ha tanti protagonisti, tra giocatrici, tecnici e dirigenti ma che è anche di Rebecca Catto, protagonista per buona parte della stagione ma che la sfortuna ha tolto di mezzo proprio sul più bello, sotto forma di un nuovo serio infortunio; proprio ieri ha dovuto subire un’operazione complessa e, in attesa di rivederla sul parquet, ci piace pensare che le sue compagne abbiano voluto dedicarle questo bellissima vittoria.

Libertas Moncalieri 61

Allianz Bcc Derthona Basket 68

Parziali (16-11, 34-30, 43-45)

Allianz: Castagna 15, Farabello, Tibaldi 6, Mambretti, Espedale 27, Bassi, Cocuzza 13, Melucci A., Sangan, Melucci G., Imuentinyan 7, Sciannandrone . All. Cerini Ass. Lazzari e Martinelli.