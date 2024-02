Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

UNDER 17 GOLD ABET TEAM BRA 71 – GRANDA COLLEGE CUNEO 46-34 (20-5; 30-19; 38-24) Sul campo di Bra si incontrano le prime due forze del girone che all’andata avevano dato vita a una bellissima gara, piena di ritmo, energia ed intensità. In questa gara di ritorno le cose sono andate in maniera completamente diversa e Bra, grazie ad un ottimo primo quarto, vince una gara dai ritmi bassissimi. Partono bene i locali e Cuneo inizia ad accumulare ritardo nel punteggio senza trovare mai la forza e la voglia per reagire. Dopo il primo quarto che ha visto una netta superiorità della squadra di casa, il resto della partita vede le due squadre equivalersi in un incontro poco divertente, caratterizzato da basse percentuali e basso ritmo. Vince Bra 46-34. «Non è la gara che mi aspettavo; Bra gioca un ottimo primo quarto e lì la gara finisce; peccato avrei voluto disputare questo incontro con un altro spirito, ma purtroppo è andata così», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

1^ DIVISIONE REGIONALE MASCHILE

VICTORIA TORINO – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 69-73

(22-17; 38-33; 50-49)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach Lelli - Caroni.

Trasferta complicata nel difficile campo della Cupola De Panis contro Victoria Torino per i ragazzi della serie D targata Agrimontana. Dopo pochi minuti coach Lelli è costretto a chiamare time-out sul 13-0, ma la squadra reagisce nel modo giusto e recupera fino al -5 di fino primo quarto (22-17). Nel secondo periodo le 2 squadre si equivalgono (16 pari di parziale). Nella ripresa Cuneo entra in campo con un altro piglio e un’altra intensità difensiva e riesce a creare un mini parziale positivo di 11-16. Ad inizio quarto periodo inizia la partita vera sul 50-49. Il ritmo e l’intensità aumentano, nessuno vuole lasciare indietro questi 2 punti importantissimi per la classifica e Cuneo alza il ritmo in attacco segnando ben 24 punti. La partita finisce sul 69-73.

Queste le parole di Andrea Rosso al termine della gara: «Siamo partiti male e poco intensi in difesa ma abbiamo avuto la grande forza mentale di recuperare un parziale di 13-0 che molto probabilmente avrebbe affossato la maggior parte delle squadre. Invece la nostra forza è proprio questa: ognuno di noi ha una risorsa, offensiva o difensiva, che può aiutare la squadra, ormai sappiamo chi servire in attacco o a chi affidarci in difesa nei momenti che contano. Personalmente sono molto contento del mio supporto in questa partita, ho portato grande energia in difesa, rimbalzi in attacco utili per i secondi possessi e un bel canestro in un momento fondamentale del match. Ora testa alla prossima partita casalinga in cui affronteremo i fortissimi Delfini di Carmagnola, con loro è sempre una battaglia».

UNDER 13 GOLD

PALLACANESTRO MONCALIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 79-50

(22-12; 41-23; 63-38)

GRANDA COLLEGE: Bianco, Caula, Giordano, Graziano, Grosso, Maccario, Picollo, Politano, Tallone M, Tardivo. Coach Lelli - Capelli.

Si apre con una sconfitta la fase Top del campionato Under 13 Gold per i ragazzi di Cuneo in trasferta a Moncalieri. La squadra di casa ha centimetri in più e molta più intensità e ogni quarto il divario nel punteggio aumenta fino al 79-50 finale.

«Si sono viste buone cose in campo, come ad esempio i pochissimi palloni persi contro i raddoppi sistematici degli avversari, ma a livello di intensità e di sana “cattiveria agonistica” siamo un po' indietro. Complimenti a Moncalieri e ora testa alla prossima gara», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 14 SILVER 2011

GRANDA COLLEGE CUNEO – DERTHONA BASKETBALL 37-28

(8-6; 18-10; 29-18)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Fabri, Tortora, Caula, Tallone, Picollo, Grosso, Mondino, Bianco, Musabimana, Macagno, Politano. Coach: Capelli.

Buona partita per il gruppo 2011che affronta sottoleva il campionato Under 14 Silver, vincendo sul proprio campo contro Derthona. Ogni quarto è stato combattuto e utile per la crescita dei ragazzi, che devono prendersi più responsabilità in attacco e queste partite servono proprio a quello. Derthona lotta pari armi per tutta la gara ma alla fine la spunta Cuneo che ha avuto migliori percentuali in attacco.

UNDER 14 GOLD

BASKET ROSTA – GRANDA COLLEGE CUNEO 50-51

(7-15; 23-29; 35-38)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Giraudo F, Ongaro, Socco, Leone, Cissoko, Fantini, Bosio, Albert, Rocca, Mellano. Coach: Persico - Capelli.

Ultima partita del girone coi giochi già fatti, ma Rosta vende cara la pelle sul parquet di casa e dopo un primo quarto a tinte cuneesi i torinesi provano in tutti i modi a portare a casa la vittoria, ma 5 punti di fila di Cissoko decidono la partita.

«Ora 2 settimane di pause per lavorare in palestra e farsi trovare pronti per la fase Top», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 13 SILVER 2011

ACAJA FOSSANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 51-34

(11-10; 33-14; 43-25)

GRANDA COLLEGE: Piola, Giordana, Dutto, Masaneo, Musabimana, Cavallera, Tallone, Aprile. Coach: Capelli.

Sconfitta in trasferta per il gruppo 2011 che affronta il campionato Under 13 Silver. Nella partita di domenica mattina sul campo di Fossano i cuneesi non riescono mai ad entrare in ritmo venendo costantemente sorpresi dalla maggiore velocità e reattività dei Fossanesi.