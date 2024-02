Grande successo per "Spea Masters of Dirt Total Freestyle" all'Inalpi Arena

Il 24 febbraio all'Inalpi Arena, si è svolto con grande successo l'evento "Spea Masters of Dirt Total Freestyle”, una straordinaria manifestazione che ha visto protagonisti Moto da Cross, Mountain Bike, BMX, Snowmobile, Quad e Buggy in evoluzioni mozzafiato.

Con una partecipazione straordinaria di oltre 15.000 spettatori entusiasti, Spea Masters of Dirt ha debuttato in Italia portando con sé più di 20 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo estremo.