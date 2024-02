Fulgor Basket: presentata la serata #LoSportCheFaBeneAlCuore

Durante la conferenza stampa è stata presentata l’importante sfida della Fulgor contro la Pielle Livorno, ma soprattutto il contesto in cui quest’ultima si svolgerà. Una serata benefica, con parte del ricavato dei biglietti venduti destinato ad un piccolo malato di tumore e all’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo.

Il tagliando, valido sia per la partita di sabato della Paffoni che per quella di domenica 10 marzo dell’Omegna Calcio, lo si può trovare: presso Macelleria da Bruno, Tabaccheria Marianelli, Fotografia Amati e ovviamente in sede ad Omegna, oltre che sul sito di Fulgor Basket al seguente link.

Lo stesso tagliando andrà poi convertito per accedere al Palasport di Gravellona. Potete farlo o in sede ad Omegna, dalle 9:00 alle 13:00, fino a venerdì, per evitare code al palazzetto; oppure sabato sera prima di entrare.

Durante la conferenza stampa sono anche stati presentati gli studenti che compongono l’orchestra del Liceo, i quali - prima dell’incontro - suoneranno l’Inno di Mameli.