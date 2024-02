Per il Derthona si avvicina la sfida alla GeVi Napoli: via alla vendita dei biglietti

Appuntamento di alto livello per la prima casalinga della Bertram Derthona nel mese di marzo: la squadra allenata da Walter De Raffaele sarà infatti di scena alle ore 16.30 di domenica 10 marzo contro la GeVi Napoli . La formazione campana, fresca di successo nella Final Eight di Coppa Italia, occupa attualmente il sesto posto in graduatoria con 22 punti, due in più dei bianconeri.

Quella di domenica 10 marzo sarà quindi una nuova sfida appassionante da vivere tutti insieme: la Società comunica che è attiva la vendita dei biglietti per assistere all’incontro. Sono tre le consuete modalità di acquisto: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 9 marzo dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del PalaEnergica di Casale il pomeriggio della gara.

Per questa gara, che ricorre appena dopo la celebrazione della Festa della Donna, il Club propone – esclusivamente nella giornata di venerdì 8 marzo, online o in sede – l’acquisto di un biglietto al prezzo di 5 euro per tutte le donne che vorranno assistere alla gara. Il tagliando a prezzo scontato è valido per il settore di tribuna.

Sino a esaurimento posti, sono disponibili sedute in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato e le riduzioni classiche sul prezzo intero sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi dei vari settori:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4, oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it o telefonando al numero 0131 1953689

Viviamo tutti insieme la sfida con Napoli!