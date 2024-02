Just The Woman I Am 2024: superate le 28mila iscrizioni

Superate le 28mila iscrizioni! JUST THE WOMAN I AM, in programma l’1, il 2 e il 3 marzo a Torino sta per raggiungere il sogno delle 30mila iscrizioni, obiettivo prefissato per l’undicesima edizione.

Dal 2014 l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino accompagna per le vie del capoluogo piemontese i cittadini, le associazioni e i sostenitori, tutti accomunati dalla scelta di non mancare per raccogliere i fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km non competitiva che quest’anno prenderà il via domenica 3 marzo alle ore 16.00 dalla splendida piazza Vittorio Veneto con arrivo in piazza San Carlo.