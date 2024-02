Salone Auto Torino: duecento anni di storia dell'automobile

Salone Auto Torino: 200 anni di storia dell’automobile sfilano in via Roma

Duecento anni di storia dell’automobile in movimento, raccontata da Salone Auto Torino durante l’inaugurazione dinamica che, tra piazza San Carlo e via Roma, farà sfilare 5 momenti iconici dell’evoluzione delle quattro ruote e che vuole celebrare il simbolo di indipendenza e libertà che ha cambiato i costumi dell’Italia.

Ed è proprio dalla storia e dalla cultura che prenderà il via Salone Auto Torino in piazza San Carlo venerdì 13 settembre 2024 quando, a partire dalle 10, metterà in scena lo spettacolo dinamico inaugurale.

h 10.00 parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli

h 10.15 parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio

h 10.30 parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi

h 10.45 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori

h 11.30 parata Motorsport

In sfilata anche la Bertone Runabout della collezione ASI Bertone, che venne presentata ufficialmente 55 anni fa, nel 1969, al Salone dell’Automobile di Torino. La prima locandina di Salone Auto Torino, dunque, rappresenta la celebrazione di un anniversario del momento in cui il designer Marcello Gandini ideò questa particolare vettura di ispirazione nautica, che a sua volta ispirò la realizzazione della piccola sportiva Fiat X1/9 e che sfoggia il marchio Autobianchi, poiché originariamente pensata come variante sportiva dell’utilitaria A112.