Oleggio Magic Basket: rinforzo in cabina di regia, arriva Edoardo Roveda

In campo insieme più volte ma con due casacche diverse, ora con gli stessi colori. L’ Oleggio Magic dà con entusiasmo il benvenuto a Edoardo Roveda , tassello prezioso per la cabina di regia biancorossa. Playmaker classe 1998, Edoardo ha iniziato la stagione in serie C Unica a Settimo Milanese.

Nato a Busto Arsizio il 5 febbraio, di Legnano, il neo Squalo inizia a giocare a basket sulle orme del fratello più grande, proprio a Legnano. Fa tutto il percorso delle giovanili in Aba e d esordisce in A2, a Legnano, nella stagione 2016/2017 rimanendoci due anni. Dal 2018 al 2020 indossa la maglia di Sangiorgio in B. Nel 2020/2021 è a Caserta sempre in B e la stagione dopo fa ritorno a Legnano e disputa i playoff. Nella penultima stagione fa la preparazione con Pavia e poi si accasa a Bergamo, sempre serie B.

Coach Nalon, che conosce bene Edoardo: «Edo ci dà caratteristiche diverse che aggiungono valore, - dice - a livello offensivo una grande capacità di dare ordine e passare bene la palla, in difesa è fisico e intenso. Ha già disputato anche i playout, giocando da protagonista, per cui sa bene di cosa stiamo parlando ed è esperienza che ci serve tanto».

Le parole del neoSqualo: «Sono molto contento di essere arrivato a Oleggio anche solo per la seconda parte di stagione e ringrazio la società per la fiducia. Cosa porto con me? Un po’ di esperienza in più maturata in questi anni e che metterò a disposizione di un gruppo giovane che ho visto subito avere tanta energia e voglia e soprattutto potenzialità».