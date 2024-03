Collegno Basket: arriva Castelfiorentino per la prima sfida play-out

Comincia la seconda fase per i Lions chiamati a lottare per garantirsi la permanenza nella categoria. I ragazzi di coach Comazzi tornano in campo questa sera alle 21:00 contro Castelfiorentino per la prima partita del girone play-out.

I Lions si affacciano a questa fase forti di una classifica che li vede, tenendo conto dei soli scontri diretti della prima fase, nel quartetto di testa a 8 punti, insieme a Olimpia Legnaia, Basket Club Serravalle e Oleggio.

Il calendario prevede altre sette gare, in cui i biancorossi se la vedranno con la toscana Olimpia Legnaia, la piemontese Basket Club Serravalle, promossa lo scorso anno insieme a Collegno Basket, e la ligure Pallacanestro Sestri. Un girone equilibrato e difficile, in cui i Lions dovranno dare il massimo per raggiungere l’obiettivo.

Su sponda ospite, la formazione toscana arriva alla seconda fase dopo il recente cambio di guida tecnica a seguito delle dimissioni di Coach Angiolini. Dopo aver ottenuto solo 2 punti dagli scontri diretti del girone B, il nuovo coach Manetti può contare su Nepi e Belli come principali armi offensive, rispettivamente con 16,4 e 15,9 punti di media. In doppia cifra di media anche Scali (13,3) e Pucci (12,2).

Per quanto riguarda i padroni di casa, dopo una prima fase sfortunata dal punto di vista degli infortuni, coach Comazzi dovrebbe aver recuperato tutti gli effettivi potendo così contare sulla squadra al completo. Doppia cifra di media per cinque giocatori: Tiagande (20,4), top scorer del girone A, Mortarino (15,4), De Bartolomeo (15,3), capitan Tarditi (12,1) e Fracasso (11).

Nota a margine, non è la prima volta che le due società si incontrano. Nel giugno scorso, infatti, le giovanili biancorosse hanno partecipato ad un torneo organizzato dalla società toscana. Inoltre, l'ultimo scontro ufficiale tra le due compagini è datato 31/05, a Pescara, in occasione delle Finali Nazionali U15 Eccellenza. 44-61 il punteggio finale per Collegno Basket.

Palla a due questa sera alle 21:00 al PALACOLLEGNO - VIA ANTICA RIVOLI 21, COLLEGNO (TO).