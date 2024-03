Il BCC Derthona Basket ospita Mantova

Secondo impegno casalingo consecutivo per la formazione di Cutugno che sabato 2/3 ( ore 20.30 ) riceve la visita della temibilissima San Giorgio MantovAgricoltura , attualmente al sesto posto in classifica (ma il quarto dista solo due lunghezze) e sicuramente una delle squadre più in forma del momento. Se è vero che le lombarde sono reduci dal ko interno contro Empoli è altrettanto vero, però, che, proprio a partire dal match successivo a quello con le giraffe nel girone di andata, le virgiliane sono state capaci di infilare una striscia di 10 vittorie, di cui 9 consecutive, su 12 partite disputate, scalando posizioni su posizioni in graduatoria.

Risultati che forse possono risultare sorprendenti se paragonati al difficile avvio di stagione, complicato anche da un calendario non agevole, lo sono invece meno se si considera il valore delle giocatrici a disposizione di coach Logallo che in corsa ha preso il posto di Purrone (ma si trattava di un turnover programmato e non legato all’andamento in campionato, tanto è vero che l’ex allenatore è restato nello staff tecnico).

Mantova, infatti, era stata giustamente considerata, dagli addetti ai lavori, tra le formazioni più accreditate del girone visto l’ottimo lavoro fatto dalla dirigenza in sede di mercato estivo; a partire dalle conferme di atlete con esperienza anche nella massima serie, come Orazzo e Dell’Olio, in aggiunta alle indigene Bottazzi e Petronio ed all’italo-argentina Llorente, da anni tra i migliori centri del campionato. Un ottimo punto di partenza, quindi, cui poi si sono aggiunte tre protagoniste, tutte su sponde diverse, delle finali promozione dello scorso anno (Novati, dal Sanga, Fietta da Costa e Cremona da Firenze) e l’interessante Nwachukwu, classe 2003 ex Pegli (B ligure-piemontese). Un roster di prim’ordine, sia per qualità che per profondità, in grado di competere con chiunque nel girone, come dimostrano sia il successo ottenuto a San Giovanni Valdarno due settimane orsono che le molte partite giocate, alla pari, con formazioni di primissima fascia. Gara che si preannuncia quindi particolarmente impegnativa per l’Autosped che, dal canto suo, vuole provare a dare continuità a questo momento positivo che ha permesso alle castelnovesi di conquistare un buon margine di vantaggio nei confronti delle inseguitrici; margine, però, che come già detto in altre occasioni non mette ancora al riparo da sorprese, specie in un girone che non preevede match facili, perlomeno sulla carta.

Ancora meno facile sarà la gara di sabato sera, visto l’ottimo momento delle virgiliane che scenderanno al Camagna con l’obiettivo di provare a replicare i recenti exploits di Broni e San Giovanni Valdarno, provando così ad insidiare il quarto posto in classifica alle oltrepadane ed a Selargius, Come sempre, e come sempre siamo sicuri che risponderanno all’appello, l’Autosped avrà bisogno della presenza del calore dei propri tifosi per cercare di conquistare due punti che risulterebbero importantissimi per la corsa al primo posto finale.