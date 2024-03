La Reale Mutua Torino ’81 Iren sfida Bogliasco alla Monumentale!

Per la quattordicesima giornata di campionato la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca questo sabato contro il Netafim Bogliasco 1951. All’andata i ragazzi di Simone Aversa hanno perso per 12-9 e cercano la rivincita. I gialloblù, con la sconfitta di sabato scorso per 12-7 contro la capolista Florentia, sono scesi al quarto posto in classifica e vogliono i tre punti per agganciare i liguri in classifica. I ragazzi di Guidaldi arrivano dalla sconfitta per 11-10 contro l’Arenzano e vogliono rialzare la testa per saldare il secondo posto in classifica.