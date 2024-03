FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Sarentino e a La Clusaz

COPPA EUROPA: ASJA ZENERE VINCE IL SUPER-G IN VAL SARENTINO. UNDICESIMA SARA ALLEMAND E DICIASSETTESIMA MATILDE LORENZI. INCOGNITA MALTEMPO SUL CALENDARIO DELLE GARE Parte bene per le azzurre la tappa della Coppa Europa femminile a Reinswald, nell’altoatesina Val Sarentino-Sarntal. Nel primo Super-G ha vinto la ventisettenne carabiniera vicentina Asja Zenere, con il tempo di 1’,12”,76/100 e con un margine di 35/100 sull’austriaca Magdalena Egger e di 41/100 sulla svizzera Isabella Pedrazzi dello Ski Club Altendorf. Otto in tutto le azzurre in zona punti e, dopo Asja Zenere, la migliore è una piemontese, la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, undicesima ad 1”,28/100, seguita dalla carabiniera della Val Badia Vicky Bernardi quattordicesima e dalla sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, diciassettesima ad 1”,58/100. Più indietro la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis ventiduesima, la carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti ventitreesima, la finanziera verbanese Federica Lani ventottesima e la carabiniera valdostana Giulia Albano ventinovesima.

Cancellato invece per il maltempo il primo Super-G della Coppa Europa maschile, in programma a Stoos, in Svizzera. Viste le previsioni meteo, non è difficile ipotizzare che potrebbero saltare le gare veloci della Coppa del Mondo femminile a Kvitfjell, in Norvegia, così come sono state rinviate altre competizioni sulle Alpi. Tra le gare sicuramente cancellate ci sono i Giganti FIS Cittadini in programma sabato 2 e domenica 3 marzo a Sestriere. Anche i Campionati regionali Children, che prevedevano per giovedì 29 febbraio a Bardonecchia, il Super-G della categoria Ragazzi, saranno rinviati in blocco alla prossima settimana.

La classifica del primo Super-G della Coppa Europa femminile disputato in Val Sarentino

Super-G Femminile

NEL PRIMO GIGANTE FIS DI LA CLUSAZ TATUM BIELER SECONDA E LA VALSESIANA

EMILIA MONDINELLI QUINDICESIMA

Tanta Italia nel primo di due Giganti FIS del circuito istituzionale francese Ski Chrono Samse Tour Technique in programma giovedì 29 febbraio a La Clusaz, in Savoia. Successo transalpino con la diciannovenne June Brand dello Ski Club de Chatel nel tempo totale di 2’,18”,56/100, con un vantaggio di 1”,05/100 sulla coetanea e carabiniera valdostana Tatum Bieler. Terza ad 1”,29/100 Caitlin McFarlane dello Ski Club Saint Jean d’Aulps. Nelle prime venti anche la poliziotta cortinese Ambra Pomaré quarta, la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito quinta, le valdostane Sophie Mathiou (Carabinieri) e Annette Belfrond (Esercito) ottava e nona, la carabiniera laziale Giulia Valleriani decima, la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli quindicesima a 2”,52/100 e la valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche diciannovesima.

Sempre a proposito di gare FIS in Savoia, da annotare l’undicesimo posto ottenuto dal varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana nello Slalom FIS dello Ski Chrono Samse Tour Technique disputato martedì

27 febbraio a Les Menuires e vinto da Sacha Dimier Chambet del Club des Sports de Val Cenis.

La classifica del primo Gigante FIS in programma a La Clusaz

Gigante Femminile

La classifica dello Slalom FIS disputato il 27 febbraio a Les Menuires

Slalom Maschile