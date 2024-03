Basket Torino: Luca Vencato eletto MVP italiano di febbraio in Serie A2 Old Wild West

Il playmaker gialloblù si è rivelato un autentico protagonista in un mese in cui la Reale Mutua ha conquistato tre vittorie in altrettante partite, contro Cremona, Chiusi e Piacenza. In questi tre incontri, Vencato ha registrato medie di 13.3 punti (tirando con il 56% dal campo), 7 rimbalzi, 7 assist e 1.3 recuperi, a dimostrazione della sua versatilità.