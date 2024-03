FISI-AOC: i risultati delle gare di Biathlon dei Mondiali di Otepää e della IBU Cup a Obertilliach

BIATHLON - CARLOTTA GAUTERO È BRONZO NELLA MASS START 60 DEI MONDIALI YOUTH DI OTEPÄÄ! Un ultimo poligono indigesto alla Svezia ma da incorniciare per l’Italia. Nell’ultima gara individuale (categoria youth) dei Mondiali Giovanili di biathlon il Belpaese si regala la prima medaglia di questa rassegna iridata, firmata Carlotta Gautero. Sulle nevi di Otepää (Estonia), in una mattinata condizionata da una costante e fitta nevicata, la diciottenne cuneese delle Fiamme Oro conquista uno splendido bronzo nella mass start 60 di 9 km.

Si decide tutto nell’ultima serie in piedi quando la svedese Elsa Tanglander, fin lì infallibile con la carabina in mano, crolla commettendo tre errori e compromettendo definitivamente la sua prova, già caratterizzata da due cadute, che chiuderà poi al 11° posto. Diverse atlete riescono ad approfittare della situazione trovando lo zero e scappando verso la lotta per la medaglia. La francese Ola Bugeaud (1-0-0-0), uscita per prima dal poligono, viene ripresa dalla scatenata ucraina Olga Markushyna (1-0-0-0) che sopravanza, nel finale, la transalpina e va a prendersi una meritata medaglia d’oro.

Alle loro spalle c’è anche un acceso duello per il bronzo che vede coinvolte l’altra francese Lou-Anne Dupont Ballet Baz (1-1-0-0) e la nostra Gautero (1-1-0-0). L’ha spunta quest’ultima, autrice di una prova lucida ed in crescendo, che va così a raccogliere la terza medaglia di peso della sua stagione dopo i due ori (sprint e staffetta mista) conquistati ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon (Corea Del Sud).

In casa Italia c’è da sottolineare anche il buon 9° posto colto dalla cuneese delle Fiamme Gialle Fabiola Miraglio Mellano (1-0-1-0) mentre Nayeli Mariotti Cavagnet chiude nelle retrovie.

BIATHLON - MICHELE CAROLLO È 5° NELLA MASS START DEI MONDIALI YOUTH DI OTEPÄÄ

Successo di forza del norvegese Kasper Kalkenberg nella Mass Start 60, ultima gara individuale dei Campionati Mondiali Youth in corso di svolgimento ad Otepaa, Estonia. Al secondo posto l’estone Jakob Kulbin, terzo il norvegese Oliver Alm.

Eccezionale quinto posto in rimonta per il cuneese dei Carabinieri Michele Carollo, grazie ad un’ottima prestazione sugli sci ed un perfetto 15/15 nelle ultime tre serie di tiro, dopo due errori nel primo poligono.

Come previsto in questo format di gara, al termine della prima tornata i primi 30 pettorali si sono fermati al poligono per la prima sessione di tiro. Pioggia di errori nonostante un vento non particolarmente incisivo (forse le condizioni sono variate rispetto all’azzeramento), tra cui anche uno per il pettorale 1, grande protagonista di questa rassegna iridata, il francese Antonin Guy, mentre riparte con lo zero il norvegese Kasper Kalkenberg, vincitore della Sprint. Due errori per Michele Carollo, costretto ad inseguire, mentre un errore a testa per il finanziere cuneese Nicola Giordano e Davide Cola, che hanno sparato al primo poligono nel secondo gruppo.

Kalkenberg conserva saldamente la prima posizione in solitaria nel corso della terza tornata, mentre circa venti secondi più indietro rimonta il croato Matija Legovic, che aveva commesso un errore nella prima serie.

Il norvegese in testa alla gara resta senza errori anche dopo il secondo poligono, conservando oltre 30 secondi di margine sul terzetto alle sue spalle, con l’estone Kulbin, il francese Jeremie Bouchex-Bellomie e lo sloveno Pavel Trojer, anche loro col doppio zero. Ad essi si ricongiungerà il secondo norvegese in pista, Oliver Alm, pulito nella seconda serie dopo un errore nella prima. Perdono terreno Legovic e Guy, che sbagliano ancora al poligno. Al contrario, recupera posizioni Michele Carollo, che è preciso nella seconda serie e risale nelle prime 15 posizioni, come anche Cola. Un errore invece per Giordano, che si riunisce a Carollo nel corso della tornata.

Impressionante Kalkenberg! Trova lo zero rapido anche nella terza serie e porta il margine sugli inseguitori a 45 secondi, tra i quali restano solo Trojer e Kulbin, poiché Alm e Bouchex-Bellomie mancano un bersaglio. Risale al sesto posto un ottimo Carollo, grazie al 5/5 anche nella terza serie, seppur distante dalla coppia che lo precede in classifica. Due errori per Giordano, che scivola al 21° posto, mentre Cola è solo 54° dopo 3 errori nel terzo poligono.

Gioco, Partita, Incontro! Kasper Kalkenberg trova lo zero rapido anche nell’ultima serie e si prende la seconda Medaglia d’Oro di questi Mondiali, semplicemente mai in discussione dal secondo giro in avanti.

Una prova di forza schiacciante, che rappresenta per il talento norvegese la prima gara in carriera su 4 poligoni chiusa senza errori!

Alle sue spalle, Kulbin ha la meglio di Trojer nell’ultimo poligono, trovando il 5/5 rispetto al 4/5 dello sloveno, mettendo in ghiaccio l’Argento. Per il Bronzo, risponde presente Oliver Alm, che non sbaglia e si colloca al terzo posto, con Trojer quarto. Ottimo zero ancora per Michele Carollo, che centra un bel quinto posto e rispedendo al mittente nell’ultima tornata il tentativo di rimonta di Antonin Guy. Al di là dei possibili rimpianti per i due errori al primo poligono, che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento della gara, ciò che è maggiormente da sottolineare è la reazione del diciannovenne cuneese, che non si è perso d’animo ma, al contrario, è rimasto concentrato ed ha messo in mostra tutte le sue qualità, sia al tiro, che sugli sci, fondamentale in cui fa registrare il 5° tempo di giornata; davvero notevole!

Nicola Giordano chiude al 13° posto dopo aver commesso un altro errore nell’ultimo poligono (5 bersagli mancati in totale), nel quale era comunque entrato in 18° piazza. Un ultimo errore anche per Davide Cola (5 totali anche per lui), che termina la prova in 55° posizione.

BIATHLON - IBU CUP: NELLA SPRINT DI OBERTILLIACH L'ESORDIENTE FRANCESCA BROCCHIERO CHIUDE AL 16° POSTO

Il weekend austriaco di IBU Cup, al femminile, si è aperto con il successo della norvegese Ragnhild Femsteinevik nella sprint 7.5km. Sulle nevi di Obertilliach la ventottenne scandinava ha fornito una prestazione pulita al poligono, 2° shooting time, e solida sugli sci, 5° crono nel fondo, che le ha consentito di vincere con il crono di 21:49.5.

Alle spalle della Femsteinevik hanno trovato spazio sul podio la francese Ocean Michelon (0-1), seconda e frenata da un decisivo errore nella sessione in piedi, e l’austriaca Kristina Oberthaller (0-0). Da constatare il consueto dominio norvegese con ben cinque portacolori che hanno chiuso nella top ten. In casa azzurra è stata l’occasione per vedere all’opera in una tappa di IBU Cup, per la prima volta in carriera quattro biathlete: bene la cuneese del centro sportivo Esercito Francesca Brocchiero che ha colto il 16° posto senza errori al tiro e denotando una certa personalità, Astrid Plosch (Esercito, 27?), Serena Del Fabbro (Monte Coglians, 44?) e Birgit Schoelzhorn (Carabinieri, 50?) mentre la più navigata Fabiana Carpella (Fiamme Oro) ha raggiunto il 30° posto.

BIATHLON - NELLA MASS START 60 DEI MONDIALI JUNIOR DI OTEPÄÄ IL CUNEESE MARCO BARALE CHIUDE AL 26° POSTO

Un assolo senza diritto di replica. Ai Mondiali Giovanili di biathlon, il norvegese Sivert Gerhardsen ha dato spettacolo, dominando la mass start 60 junior. A Otepää (Estonia),Gerhardsen ha condotto sempre la gara, impressionando per velocità di rilascio dei colpi e precisione al poligono. Percorso netto con la carabina in mano e solidità sugli sci gli hanno consentito, anche nell’ultimo giro, di tenere lontano le possibili rimonte altrui, chiudendo la propria fatica con un urlo liberatorio dopo 32:44.6. Il festival norvegese è stato completato da Isac Frey (1-1-0-0), scatenato nelle ultime tornate sugli sci e secondo all’arrivo, e Tobias Alm (0-0-0-1), coloratosi di bronzo. La quarta piazza è andata all’ucraino Vitalii Mandzyn (0-0-1-0), davanti al polacco Konrad Badacz (1-0-0-1), quinto all’arrivo.

Ottima la prestazione, tra gli azzurri, del poliziotto Christoph Pircher (0-1-0-0) che ha conquistato un 7° posto che lo può soddisfare mentre il valdostano Nicolò Betemps (1-1-1-0) ha concluso a ridosso della top ten, in 13? posizione. L'alteta cuneese delle Fiamme Oro Marco Barale si ferma alla 26ª posizione, complice anche un ultimo poligono con tre errori (1-0-0-3), mentre l'altoatesino Felix Ratschiller (Carabinieri) è 34° (+2:57.4; 1-0-1-0).