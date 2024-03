La Novipiù Monferrato Basket attende Verona

Quarto turno di Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West per la Novipiù Monferrato Basket che andrà in campo domenica 3 marzo alle ore 18 per sfidare la Tezenis Verona al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Alessandro Ramagli ha raccolto fin qui 16 vittorie e 9 sconfitte, l'ultima patita sul parquet di casa contro Vigevano. La Tezenis lotta per il miglior piazzamento possibile nel tabellone dei playoff anche se sta facendo i conti con alcuni infortuni. Nella gara di sette giorni fa le assenze di Stefanelli e Murphy si sono fatte sentire, ma è ritornato dopo un lungo stop l'ala forte Vittorio Bartoli. Il quintetto sarà guidato dal play Lorenzo Penna e dalla guardia americana Gabe Devoe, miglior realizzatore dei suoi con 15.7 di media nella prima fase. Le alternative rispondo al nome di Federico Massone e Saverio Bartoli. Liam Udom, Ethan Esposito e Kamari Murphy chiudono il quintetto. Nelle rotazioni l'ala piccola Nemanja Gajic, il recuperato Vittorio Bartoli e il centro Giulio Gazzotti che ha sostituito l'indisponibile Murhpy nella sfida contro la Elachem.

Novipiù Monferrato Basket arriva alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Verona arriva dalla sconfitta con Vigevano ed ha una situazione di infortuni importante. Noi siamo al completo e sappiamo che ogni partita da qui alla fine deve essere affrontata come una finale, ora più che mai. Casa nostra deve essere il nostro fortino e non possiamo permetterci di non provare a vincere anche contro Verona. È una squadra che ama correre il campo ed ha tante situazioni tattiche, il tiro da 3 è una variante molto importante per loro, sia in transizione che a difesa schierata. Difensivamente è una squadra che può variare tanto a livello tattico, può essere aggressiva sul pick and roll, ma anche contenitiva. Ci sono molte situazioni tattiche che provano ad inserire per rompere il timing e i giochi degli avversari. Noi abbiamo grande voglia di fare risultato e abbiamo fatto vedere che possiamo essere una grande squadra con una grande alchimia, come contro Bologna. Con Piacenza siamo arrivati un po’ sulle gambe alla fine, ma per tre quarti siamo stati ampiamente in partita. Ci sono tutti gli elementi per provare a fare risultato domenica ed è quello che cercheremo di fare a tutti i costi».

INFO BIGLIETTERIA

Tutte le gare della Fase a Orologio sono comprese nell'abbonamento stagionale. È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19, sabato dalle 10 alle 13 e domenica 10-13 e dalle 16.00 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.