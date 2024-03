Collegno Basket: terzo periodo fatale per i Lions nella prima gara dei play-out

LA CRONACA

Alla contesa Collegno si presenta ancora orfana di De Bartolomeo, iscritto a referto solo per onor di firma, e di Lo Buono.

Una tripla di Mortarino e un’inchiodata al ferro di capitan Tarditi su assist di Milone aprono le danze per i padroni di casa.

Rispondono prontamente gli ospiti con Belli, Scali e Pucci prima che Tiagande con due canestri consecutivi e Mortarino con una tripla e un tiro dalla media in rapida successione costringano coach Manetti a fermare la partita sul punteggio di 14-9.

Collegno allunga fino al 23-17 che chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo quarto vede gli ospiti ripartire con 4 punti consecutivi di Pucci a cui rispondono Borgialli e un canestro da dietro l’arco di Fracasso. Scali con due canestri in successione obbliga coach Comazzi a chiamare timeout. Nannipieri in contropiede e Pucci dai 6,75 impattano quota 30. Tiagande risponde prontamente ma una tripla dall’angolo di Nannipieri regala il primo vantaggio toscano. Con i liberi di Tiagande e Borgialli insieme alle triple di Milone e Tarditi Collegno ottiene un vantaggio significativo. Fracasso, con il 2/2 dalla lunetta in seguito all’antisportivo fischiato a Scali, segna il parziale di 11-0 per i Lions che vanno al riposo toccando la doppia cifra di vantaggio: 43-33 all’intervallo.

Al rientro in campo, si ripropone un copione già visto in questa stagione. Castelfiorentino si adegua al metro arbitrale e stringe le maglie difensive mandando fuori giri l’attacco collegnese e trovando continuità di soluzioni nella metà campo offensiva.

Corbinelli si iscrive a referto e con tre triple intervallate da un canestro di Lazzeri portano in un amen la squadra toscana sul -2. Coach Comazzi ferma la partita chiamando il minuto di sospensione, ma non basta. Pucci da dietro l’arco regala il vantaggio ai suoi, seguito da Belli che mette a segno il jumper dalla media. Ancora Pucci segna con il fallo e converte anche il tiro libero aggiuntivo firmando il parziale di 3-19. Tarditi ferma l’emorragia collegnese, ma l’inerzia è tutta dalla parte dei toscani che con una tripla di Belli raggiungono la doppia cifra di vantaggio. Un canestro di Tarditi su assist di Framarin chiude il terzo periodo sul 52-61.

L’ultimo periodo si apre con una timida reazione da parte dei Lions con Tiagande che va a segno con due canestri consecutivi. Risponde prontamente Zaiets con 5 punti per il +10 ospite. Una tripla di Mortarino e un contropiede di Framarin permettono a Collegno di ridurre il gap, ma Scali con 4 punti in rapida successione e Pucci dall’angolo ristabiliscono le distanze.

Tiagande con un ultimo sussulto recupera l’ennesimo rimbalzo offensivo e segna il -6. Dall’altro lato del campo Castelfiorentino è brava a girare palla trovando Belli che da dietro l’arco segna il +9 ospite chiudendo in maniera definitiva la partita.

Delli Carri, con il canestro finale, sigilla la vittoria per gli ospiti, fissando il punteggio sul 68-80.

Prossimo appuntamento per i biancorossi sabato 9 marzo alle 20.30 contro il Basket Club Serravalle al PalaPatri di Serravalle Scrivia.

COLLEGNO BASKET 68

ABC SOLETTIFICIO MANETTI 80

Parziali (23-17, 43-33, 52-61, 68-80)

Collegno Basket: Bollito ne, Borgialli 7, Milone 3, Tarditi 15, Framarin 2, Elkazevic ne, Fracasso 5, Tiagande 24, Mortarino 12, Porcella ne, Diakhate, Bartolomeo ne. All. Comazzi. Ass. Roselli, Agnelli.

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri 2, Corbinelli 9, Pucci 19, Viviani ne, Zaiets 5, Scali 16, Nepi ne, Cantini ne, Nannipieri 12, Delli Carri 4, Belli 13. All. Manetti. As. Calvani, Cantini.