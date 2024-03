La Tecnoengineering Moncalieri di scena a La Spezia

Si preannuncia una partita intensa, dove ogni possesso può fare la differenza. La Cestitica Spezzina è galvanizzata dalla vittoria nell’ultima gara di campionato in trasferta contro Broni, che l'ha avvicinata alla zona playoff, mentre la Tecnengineering Moncalieri vuole riscattare la sconfitta subita al PalaEinaudi contro San Giovanni Valdarno. Le ultime prestazioni delle Lunette hanno fornito molti segnali positivi allo staff tecnico gialloblù e fanno ben sperare coach Terzolo.

Per le bianconere, le armi offensive principali sono Favre (16), Templari (11,8) e Colognesi (10,8), tutte in doppia cifra e pronte a mettere in difficoltà la difesa gialloblù. Dall'altra parte del campo, le Lunette affidano il proprio attacco a Cicic (15), Mitreva (9,3) e Salvini (8,8), pronte ad aiutare le compagne con la loro esperienza. Le moncalieresi dovranno essere brave ad arginare Favre sotto le plance, l’ago della bilancia del match può essere proprio la sfida sotto canestro con Jakpa.

Per la Libertas sempre ai box la lungodegente Ramò, assente anche Iagulli per l’infortunio alla mano destra occorso in allenamento questa settimana.

Palla a due alle ore 18:00 presso il Palasport G. Mariotti - Via Carlo Alberto Federici 1 - La Spezia (SP). Direzione di gara affidata a Vastarella Giuseppe di Milano e Di Luzio Francesco di Cernusco Sul Naviglio (MI).

CLASSIFICA

Derthona 38

Galli San Giovanni Valdarno 32

Costa Masnaga 32

Broni 26

Selargius 26

San Giorgio 24

Giussano 22

Empoli 22

Cestistica Spezzina 18

Torino Teen Basket 14

Basket Roma 10

Carugate 8

Moncalieri 4

Stella Azzurra 4