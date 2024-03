La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro il Netafim Bogliasco 1951

I gialloblù riescono a pareggiare il match nei minuti finali grazie ad un gol di Cigolini. LA PARTITA Inizia il match e il Bogliasco si porta avanti con la rete in superiorità numerica di Mugnaini che punisce alla prima occasione. Passa qualche minuto e i ragazzi di Guidaldi raddoppiano con la rete del capitano Boero. La Reale Mutua Torino ’81 Iren entra in partita: Colombo pareggia i conti con una doppietta in superiorità numerica e, allo scadere del primo quarto, Lisica porta in vantaggio i suoi . Si rientra in acqua e i liguri trovano prima il 3-3 con l’uomo in più realizzato da Blanchard e poi mettono il muso davanti con Brambilla di Civesio. I torinesi non ci stanno, Gattarossa fa il 4-4 ed Ermondi non sbaglia la doppia superiorità numerica che vale il 5-4 .

Al cambio vasca Il Bogliasco pareggia con Mugnaini, ma la Torino ’81 si riporta avanti con il rigore trasformato da Ettore Novara. I ragazzi di Guidaldi reagiscono e fanno il 6-6 con la superiorità numerica di Blanchard, ma Colombo non ci sta e fa il 7-6. I liguri attaccano e trovano un buon break con le reti di Boero, Mugnaini e Bottaro che portano il risultato sul 7-9, ma allo scadere del terzo tempo Colombo accorcia le distanze su rigore. Inizia il quarto tempo e il Bogliasco si porta sul +2 con il rigore di Brambilla di Civesio. La Reale Mutua Torino ’81 Iren non vuole perdere il match: realizza il 9-10 con la rete di Gattarossa in superiorità numerica, e, a due minuti dalla sirena, Cigolini pareggia i conti con un tiro dal perimetro. La Torino ’81 conquista un punto contro i secondi in classifica e saranno attesi sabato prossimo dal Brescia Waterpolo per un altro big match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine del match: «È stata una partita intensa, condita da troppi errori da entrambe le parti, a cui si sono aggiunti quelli degli arbitri, che hanno faticato a gestire la tensione che era palpabile, scontentando tutti. Questo eccessivo nervosismo ha influito sul nostro autocontrollo, perso in troppi momenti della partita; questo ha scaturito poca lucidità in attacco e gol regalati in difesa. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi per aver trovato le energie di riprendere il match, peccato non essere riusciti a sfruttare l’ultima superiorità numerica a nostro favore. Portiamo a casa un punto, ma adesso ci dobbiamo preparare per la sfida di sabato prossimo contro il Brescia Waterpolo».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10

NETAFIM BOGLIASCO 1951 10

Parziali (3-2; 2-2; 3-5; 2-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Noale, Abate, Maffè, Cigolini 1, Costa, Ermondi 1, Gattarossa 2, G. Novara, E. Novara 1, Colombo 4, Santosuosso, Cassia. All. Aversa.

NETAFIM BOGLIASCO 1951: Prian, Broggi Mazzetti, Piovani, Mugnaini 3, Blanchard 2, Vavassori, Gavazzi, Alberti, Boero 2, Brambilla di Civesio 2, Bottaro 1, Oliveri, Poggi, Taramasco. All. Guidaldi

ARBITRI: Zedda – Roberti Vittory

NOTE: Usciti per limite di falli: Broggi (B), Boero (B) e Novara (T) nel terzo tempo; Oliveri (B), Gavazzi (B) e Gattarossa (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 6/19 + 3 rigori e Bogliasco 7/17 + 1 rigore. Prian (B) para un rigore a Novara (T) nel terzo tempo. Spettatori 200 circa.