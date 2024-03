Autosped perde con Mantova l'imbattibilità casalinga

Perde l’imbattibilità interna la formazione di Cutugno che ferma così a quota 15 la striscia di successi consecutivi cedendo i due punti ad una San Giorgio Mantova che ha meritato la vittoria per avere interpretato al meglio il piano partita rispetto alle padrone di casa. Dal punto di vista delle giraffe sconfitta che risulta difficile commentare perchè se è vero che la serata, in fase offensiva, è stata di quelle negative è altrettanto vero che alla fine, andando a guardare le statistiche, l’Autosped ha tirato meglio da 2, ha segnato di più da 3 (pur con percentuali peggiori) ed ha vinto la battaglia a rimbalzo; certo, oltre a farsi irretire dalla difesa delle lombarde, le castelnovesi probabilmente hanno pagato la difficoltà di interpretazione di un metro arbitrale che, per usare un eufemismo, non è stato certo casalingo (22-13 il conteggio dei falli, 12-24 quello dei liberi).

Ma onore alle virgiliane che fin dalle prime battute hanno dimostrato di essere arrivate al Camagna, come sempre gremito, con la voglia di vendere cara la pelle; palla a due che vede in campo, da una parte, Attura, Marangoni, Melchiori, Cerino e Premasunac mentre Logallo parte con Fietta, Bottazzi, Orazzo, Novati e Llorente.

San Giorgio che piazza subito un 6-0 frutto di due triple anche se la reazione del Bcc non si fa attendere e porta ad un primo sorpasso (9-8) con il quarto che si chiude in perfetta parità (15-15) dopo che le ospiti avevano ricucito il -3 maturato a 2′ dalla sirena. Seconda frazione che vede, nella prima parte, ancora grande equilibrio con le padrone di casa che riescono però a piazzare un piccolo mini-break che vale il +5 (27-22 e 29-24) grazie alle triple di Leonardi, andando al riposo sul 29-26 in proprio favore, punteggio che è una cartina di tornasole della netta prevalenza delle difese sui rispettivi attacchi.

Dopo l’intervallo mach che resta sempre incanalato sui binari dell’incertezza con l’Autosped sempre avanti ma tallonata da vicino da Mantova che sfrutta ogni opportunità per restare in scia; +3 interno a 2′ dal 30′ (41-38) ma da quel momento le castelnovesi accusano un brutto passaggio a vuoto che vale uno 0-8 che proietta le ospiti sul +5 (46-41) nel quarto finale. Virgiliane che trovano anche il +6 (51-45) prima delle due triple consecutive di Attura che valgono la parità e che rimettono tutto nuovamente in discussione; Autosped che trova l’ultimo vantaggio sul 55-53 a poco più di 3′ dal termine ma a quel punto il San Giorgio, grazie ai viaggi in lunetta di Fietta, mette la freccia portandosi nuovamente avanti (59-55).

Bcc che accorcia fino al -2 ma che non riesce ad approfittare degli errori ai liberi delle avversarie, sbagliando sul 57-59 la tripla del possibile sorpasso e quella del supplementare, allo scadere, in questo caso anche con qualche recriminazione per un possibile fallo su Attura.

Alla fine esultano giustamente le lombarde che vedono così premiata la loro condotta, molto giudiziosa d attenta, in particolare nella propria metà campo, dove hanno concesso davvero poco alle giraffe, complice anche la serata infelice da oltre l’arco. Si sapeva, in casa Bcc, che la gara odierna nascondeva molte insidie e certo non si può dire che le ragazze abbiano preso sottogamba la partita o che non abbiano lesinato l’impegno ma troppo spesso, invece, ha fatto difetto la lucidità, consentendo così a Mantova di mettere il match sui binari desiderati.

Ko che genera rammarico per i tifosi, presenti ed esemplari, come sempre d’altronde, e spiace non solo e non tanto per la classifica quanto per il morale delle nostre giocatrici visto che nel prossimo week end ci saranno le Finals di Coppa Italia. Arrivarci dopo una sconfitta ed affrontare, oltretutto, una squadra, l’Alpo Villafranca, che invece sembra in grandissima condizione, sia dal punto di vista tecnico che psicologico non sembra il miglior viatico in vista del match di venerdì.