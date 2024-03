Fulgor Basket: Gravellona è basket city del VCO, spettacolo contro la Pielle

Una serata densa di emozioni, iniziata con la lettera dedicata al piccolo Gioele e proseguita nel tripudio di un palazzetto spettacolare. Gravellona è la basket city del VCO! LA PARTITA Parte meglio la Paffoni, che con l’energia di Solaroli e le giocate di Balanzoni allunga sul 6 a 0. Gli ospiti litigano con il ferro e faticano a pareggiare l’intensità rossoverde, ma sul pronto timeout di Cardani (12-4) arriva la reazione piellina. Tripla di Laganà che accende una Pielle capace di rientrare sino al 15 a 14 e, questa volta, a chiamare minuto è coach Ducarello. Fazioli si sblocca da tre punti ed è l’equilibrio a regnare, 20 a 16 dopo un quarto. Nella seconda frazione sembra averne ancora di più la Fulgor, che tocca il +10 (32-22) complice anche un po’ di nervosismo in casa biancoblu. Campori e compagni si compattano e, sfruttando meglio il pick and roll, arrivano tiri più in ritmo realizzati dagli ospiti, che centrano il sorpasso con Loschi (36-37), prima del canestro di Balanzoni che manda in archivio il primo tempo con le squadre separate da una sola lunghezza, 38 a 37 il punteggio.

Nella ripresa Ferraro segna tre canestri consecutivi che permettono alla Pielle di resistere alla Fulgor, poi Chiarini si sblocca con la tripla del sorpasso, ma il punteggio si congela per diversi possessi sul 46 a 44 in favore degli ospiti. Dopo un timeout chiamato da Ugo Ducarello la Paffoni non riesce a segnare e ancora Ferraro porta al +4 la Pielle. Anche Kosic (problemi di falli durante la partita) si iscrive al match segnando con il fallo da tre punti, ma qualche ingenuità spinge la Paffoni a -6 a 10’ dalla fine. Match tutto da giocare, Pielle a +8, poi Kosic e Torgano per il pareggio sul 60 a 60. Si arriva al 65 a 63 Pielle con Solaroli in lunetta, uno su due e fallo sistematico. Chiarini (reduce da uno 0/2) non trema. Sul + 3 Cardani non rischia e ordina ai suoi il fallo sistematico: Fazioli in lunetta, anche per lui 1/2. Chiarini riesce nuovamente a ricevere e non sbaglia il giro in lunetta del KO: 69 a 65 Pielle a Gravellona.

Banale dirlo, ma in un momento così difficile a livello di risultati, probabilmente soltanto il mondo Fulgor Basket avrebbe potuto rispondere con questo impeto e con questa presenza. La vittoria di ieri, fuori dal campo, è di tutti – tifosi piellini ovviamente compresi: abbiamo contribuito ad aiutare due bambini e due famiglie meno fortunate di chi ieri ha potuto assistere con i propri occhi dal vivo allo spettacolo offerto da Fulgor e Pielle.

Gravellona, sei basket city del Verbano Cusio Ossola, una partecipazione che ci rende orgogliosi e ci spinge a pensare in grande per il futuro, con la volontà di costruire nuove iniziative ed eventi, anche giovanili, nella nuova struttura, gioiellino del VCO.

Coach Ducarello: «Non meritiamo questi risultati. Abbiamo giocato bene, contro la prima in classifica, poi nel terzo quarto abbiamo concesso troppi secondi tiri e lì si è un po’ decisa la partita. Ci abbiamo provato, rientrando, ma abbiamo pagato qualche errore di troppo. A Salerno sarà una partita importante, dobbiamo rialzare la testa e rimboccarci le maniche».

Sponda Pielle, coach Belletti, assistente di Cardani: «Faccio i complimenti alla Fulgor perché si è dimostrata squadra viva, poi siamo stati bravi ed è emersa anche la qualità individuale di alcuni nostri giocatori. Il dato che ci incoraggia è che tirando male i liberi e da tre abbiamo vinto in un campo difficile. È stato un evento di categoria superiore, per me è stato un piacere ritrovare tanti amici, giocare davanti ai miei parenti ed è stato bello vedere il vostro nuovo palazzetto per cui vi faccio l’augurio di compattarsi e risalire la classifica perché ve lo meritate».

Paffoni Fulgor Omegna 65

Caffè Toscano Pielle Livorno 69

Parziali (20-16, 18-21, 10-17, 17-15)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 15 (1/1, 3/9), Jacopo Balanzoni 14 (6/14, 0/0), Filippo Fazioli 12 (0/1, 3/7), Andrea Picarelli 7 (2/4, 1/3), Manuele Solaroli 7 (3/5, 0/0), Marco Torgano 6 (0/3, 2/6), Damir Hadzic 2 (1/3, 0/2), Patrick Baldassare 2 (0/2, 0/1), Mattia Coltro 0 (0/0, 0/2), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 17 (1/5, 1/4), Massimiliano Ferraro 14 (4/4, 2/4), Matteo Laganà 9 (1/3, 2/7), Giordano Pagani 7 (2/4, 0/0), Federico Loschi 7 (1/1, 1/8), Baye modou Diouf 5 (2/3, 0/0), Andrea Lo biondo 4 (2/5, 0/1), Luca Campori 4 (2/3, 0/1), Michele Rubbini 2 (1/3, 0/3), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0)