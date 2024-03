Igorine in rimonta conquistano un punto contro Parella

Nella 17esima giornata di B1 la Igor Agil Volley perde contro Parella Torino 2-3. Guatteo opposto e Cantoni in regia, Nagy e Moiran al centro, Bianchi G e Talerico schiacciatori, Mangalagiu e Badalamenti liberi (in campo durante il match Martelli dal primo set, e Marianelli e Del Freo).

Il primo set inizia punto a punto ed è Parella a fare il primo break sul 14-18; due ace delle ospiti valgono il 15-19, poi è rimonta delle Igorine che prima accorciano al 18-20 e poi sono brave dal 21-24 a impattare 24 pari. Sono i dettagli a fare la differenza e il set si chiude 25-27. Parte forte Parella (1-4), le Igorine accorciano 4-5. Le ospiti tengono sempre il vantaggio, Medici richiama le sue sul 14-16 e poi sul 17-21. Finale 18-25.

Le Igorine mettono subito a terra due palloni (2-0) ed è equilibrio fino al 5-3; break di casa e Parella chiama la pausa (8-4). Le Igorine si fanno sentire in ricezione e costruiscono molto bene (15-9). É un set a senso unico per le padrone di casa: 25-16. Parella esordisce meglio nel quarto set 1-4; contro break per le Igorine che sorpassano 8-6 e time out. È un set punto a punto, come nel primo servono dettagli precisi nel finale e questa volta a essere premiate sono le Igorine: 28-26.

Nel set corto parte bene Parella (4-8), le Igorine rimontano ed è 9 pari e poi 10-9. Punto a punto fino all’11-12 e poi il finale è ospite 11-15.

Igor Agil Volley 2

Parella Torino 3

Parziali (25-27; 18-25; 25-16; 28-26; 11-15)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu(L), Martelli, Del Freo.

All. Medici.

Parella: Colombino, Camolese, Rodella (L), Olezzi, Damato, Deambrogio, Testi, Tosini (L), Camperi, Tullio. All. Manno.