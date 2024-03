Open BNL 2024 al Monviso Sporting Club

La lunga e ormai classica kermesse dell'Open BNL maschile di prequalificazione agli Internazionali BNL d'Italia ospitata dal Monviso Sporting Club di Grugliasco e partita con gli incontri di 4.a categoria, sta entrando nel vivo.

Al termine della settimana che scatta domani si assegneranno i titoli di singolare e doppio con la promozione alla grande avventura di Roma per i due finalisti del draw di singolare e per il tandem che conquisterà il doppio.

Il tabellone finale è guidato da friulano Riccardo Bonadio, numero 254 del ranking ATP, con best ranking lo scorso anno di 164, 30enne e già in passato tra i protagonisti del torneo nel circolo piemontese.