Seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Ritmica

Le ragazze di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro conquistano così il decimo posto in classifica generale dopo le prime due tappe, un risultato che rende la corsa alla permanenza in A1 ancora più avvincente e determinata, in vista dell’ultima tappa.

Il Campionato nazionale di Serie A1 proseguirà infatti a Fabriano nel weekend del 16-17 marzo, per poi terminare con le decisive Final Six, che andranno in atto al Pala Gianni Asti di Torino il 6-7 aprile, grazie all’organizzazione di Eurogymnica Torino insieme a tutto il movimento di volontari, genitori e supporter dell’Onda Blu.

Un risultato che, nonostante il nono piazzamento, conferma l’ottima preparazione delle atlete torinesi che si sono infatti distinte ai singoli attrezzi. Ottimo risultato per Chiara Cortese, già campionessa nazionale con il Titolo Italiano individuale Gold tra le Junior 1 nello scorso novembre, che ha chiuso la sua prova alla palla con un punteggio di 29.450 e per la veterana Laura Golfarelli che al nastro porta a casa un buon punteggio di 28.250.

Miglior risultato di squadra e secondo assoluto dell’attrezzo per Aurora Bertoni alle clavette, autrice di una grandissima prestazione da 29.950.

Meno brillante ma pur sempre di valore è invece la prestazione di Amalia Lica che ha aperto la routine torinese al cerchio, aggiudicandosi il punteggio di 27.100.

Nona piazza e 114.750 punti per Eurogymnica Torino, che scivola al decimo posto della classifica generale, alle spalle della Forza e Coraggio Milano e dell’Aurora Fano: ora, al fine di centrare l’obiettivo salvezza in A1, le ragazze del presidente Nurchi avranno bisogno di una grande prova nel prossimo appuntamento della kermesse, il 16-17 marzo ad Ancona.

Ad aggiudicarsi il primo posto di giornata è nuovamente la Ginnastica Fabriano, con una eccellente prova della campionessa Sofia Raffaeli, che alla palla ha conseguito un punteggio di 36,050. Seconda posizione per la San Giorgio 79 Desio, seguita dall’Udinese.

FINAL SIX A TORINO

In casa Eurogymnica Torino, però, fremono i lavori anche fuori pedana. La società torinese, reduce da ormai innumerevoli successi organizzativi nel corso degli ultimi anni, è stata infatti incaricata dalla Federazione Ginnastica d’Italia dell’organizzazione della Final Six, l’ultima tappa - quella più importante - del Campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica che vedrà le migliori ginnaste italiane e straniere sfidarsi in un evento che regalerà uno spettacolo unico e che sarà per le stelle azzurre, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, un banco di prova fondamentale in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’evento si aprirà sabato 6 aprile alle 17:00 con i play-off e i play-out di Serie B/C, per poi concludersi domenica 7 aprile dalle 12:00 con i play-off di Serie A2 e, a seguire, le tanto attese semifinali e finali di Serie A1.

BIGLIETTERIA

È già iniziata la prevendita dei biglietti (posto unico) che si possono acquistare per entrambi i giorni di manifestazione (6 e 7 aprile).

Sabato 6 aprile, per assistere ai play-off e play-out di Serie B/C, il costo è di € 15,00 a persona e di € 10,00 per i bambini di età inferiore o uguale ai 10 anni.

Domenica 7 aprile, quando andranno in scena i play-off di Serie A2 e le Final Six di Serie A1, il costo a persona è di € 20,00, mentre fino ai 10 anni di vita (compresi) è di € 15,00.

Infine, il prezzo ridotto per i tesserati A.S.D. Eurogymnica è di € 10,00.

I biglietti si possono acquistare scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com, dopo aver effettuato un bonifico ed allegandolo alla mail indicando cognome e nome per il ritiro, numero dei biglietti e tipologia. Il ritiro potrà avvenire direttamente al Palasport Gianni Asti a partire da due ore prima dell’inizio di ogni giornata.

Il servizio di prevendita si concluderà mercoledì 3 aprile 2024.

