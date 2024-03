Cuneo vince in tre set a Reggio Emilia

Capitan Botto e compagni portano a casa 3 punti netti dall’anticipo in trasferta a Reggio Emilia, sistemandosi temporaneamente al secondo posto. Una vittoria che fa bene e che ben prepara i biancoblù agli ultimi tre incontri della regular season. Domenica si torna a giocare in casa alle ore 18.00 contro Ortona per l’11^ giornata di ritorno. La partita è inserita nel programma del Comune di Cuneo e le Pari opportunità “8 marzo è tutto l’anno” e per l’occasione ha inserito per la partita l’ingresso a 5€ per tutte le donne; basterà presentarsi al botteghino dalle ore 16.30 e acquistarlo. Per tutti gli altri biglietti, prevendita attiva su Liveticket