ValleBelbo Sport: bene Tassinario, Ferrari e Bertelli alla Coppa Parigi

Due giorni di gare a Torino, ospitati dalla piscina Sisport e dal Palazzo del Nuoto, per l’ultima tappa della Coppa Parigi prima dei Campionati Regionali. Per la ValleBelbo Sport , la due giorni in vasca da 25 metri, ha rappresentato un ottimo momento di valutazione in vista delle gare di cartello.

Per Lucia Tassinario, questo fine settimana è servito a rifinire la preparazione in vista degli Assoluti Primaverili in programma da martedì a sabato a Riccione. Davvero notevole la sua prova nei 50 dorso in cui ha nuotato 28”80, abbassando sensibilmente il primato personale e nuotando al di sotto del tempo limite per gli Assoluti (tabella juniores); molto interessante anche la sua performance nei 100 misti, gara in cui ha siglato 1’02”99, crono che le permette di risalire le graduatorie nazioanli stagionali arrivando a ridosso della top ten; infine, si è cimentata nei 50 rana chiudendo in 34”12.

Molto incoraggiante la prova di Elisa Ferrari nei 100 stile libero, prova in cui è scesa per la prima volta sotto il minuto fermandosi a 59”97: davvero un ottimo riscontro che fa ben presagire in vista dei Regionale e dei Criteria per cui ha già il pass assicurato nei 50 stile libero.

Davvero interessante il weekend di Maddalena Bertelli, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla prestazione nei 200 dorso, nuotati in 2’27”94.

Per la ValleBelbo Sport, hanno gareggiato a Torino anche Daniel Argieri, Maddalena Bertelli, Gabriele Bertoli, Matteo Cresta, Guido Cuniberti Mighetti, Elisa De Muro, Elisabetta De Santi, Elisa Ferrari, Federica Ferrari, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Luca Lovisolo, Alessandro Mairano, Camilla Palumbo ed Emma Serra.