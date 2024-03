Novipiù Monferrato Basket: Verona passa al Pala Energica

Una beffa incredibile, che fa male. Verona vince con un canestro di Devoe a 9 decimi dalla conclusione . La Scaligera riprende una partita che sembrava aver perso dalle mani dopo aver condotto per lunghi tratti. La Novipiù non ha mai abbassato la testa. Rientrando più volte anche quando il gap era salito in doppia cifra. Prestazioni maiuscole per Kelly (26) e Martinoni (20). Nel finale sale in cattedra anche Calzavara ma non basta. Sabato prossimo si torna in campo contro Nardò . Palla a due a Lecce alle ore 20.30 .

Novipiù in campo con il solito quintetto. Calzavara, Kelly, Pepper, Fall, Martinoni. Tripla di Kelly. Si fa subito male Murphy che deve abbandonare un match dove già alla vigilia era in dubbio. Canestro di Martinoni. Esposito impatta sul 8-8. Gazzotti con estrema precisione dall’altra parte. Si sblocca ai liberi Pepper. In campo Pianegonda per Calzavara. Reverse di Fall. 12-10. Pianegonda recupera palla e va a campo aperto segnando due punti. Tripla di Udom, miglior realizzatore dei suoi in questa fase. Esposito riporta Verona in vantaggio. Primo quarto che si chiude sul 14-15. 1/2 di Serafino dai liberi. Bartoli gioco da tre punti. Martinoni corregge a canestro. Kelly ed Esposito hanno trovato la mattonella. Due triple a testa in rapida successione. Magia sull’asse Fall-Pepper. Partita viva. Penna ai liberi risponde a Martinoni. È ancora il capitano con astuzia a trovare il -2 con un gioco da tre punti. Insieme a Kelly, già in doppia cifra. Castellino al posto di Pianegonda. Si va all’intervallo sul 32-36.

Ancora Verona avanti. Tripla di Esposito. Timeout Monferrato sul 32-41. Calzavara da fuori non sbaglia. Penna risponde a Fantoma. Fall corregge. Udom a campo aperto. +10. Martinoni non ha intenzione di mollare. 5 punti consecutivi di Kelly. Bartoli allo scadere dei 24”. Devoe e Kelly si sfidano da fuori. Si va all’ultimo quarto. 56-61. Martinoni gioco da 3 punti in apertura di ultima frazione. Gazzotti tripla che fa male: 59-66. Udom riporta in doppia cifra il vantaggio. Sembra mettersi in salita e invece i rossoblu hanno la forza di reagire ancora una volta. Fall e Calzavara con due belle giocate costringono coach Ramagli al timeout. 63-69. Azione ragionata che porta Calzavara a scoccare tripla del -3. Martinoni 68-70. Verona fa fatica a segnare. È di Calzavara il nuovo sorpasso. Timeout. Tripla Calzavara, risponde Udom. Ancora Udom da fuori, Kelly da sotto. Devoe ne mette solo uno ai liberi, dopo un po' di errori da una parte e dall'altra penetrazione con fallo su Calzavara. 2/2 ai liberi. PalaEnergica Paolo Ferraris pronto a festeggiare. Invece Verona non perde la testa e nell'ultimo possesso sfrutta a pieno i 17" a disposizione. Devoe non sbaglia e nei 9 decimi a disposizione Monferrato non riesce nel tiro dell'ave maria.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Nonostante una posizione di classifica molto scomoda questa è una squadra che lotta, che si allena con intensità. Non è facile ogni volta combattere, andando avanti sempre e comunque. Sulla partita di oggi è un episodio che l’ha decisa. Gran canestro di Devoe che ha fatto saltare due difensori. È stato chiaramente molto lucido e ha avuto la meglio. Ci siamo già passati nella prima fase contro Roma con il tiro di Fallucca. Abbiamo giocato, abbiamo cercato di reagire con la massima determinazione. Non è andata».

Novipiù Monferrato 79

Tezenis Verona 80

Parziali (14-15, 18-21, 24-25, 23-19)

Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 26 (4/8, 5/13), Niccolo Martinoni 20 (7/12, 0/2), Andrea Calzavara 18 (3/4, 3/5), Abdel Fall 8 (4/6, 0/0), Dalton Pepper 2 (0/4, 0/8), Tommaso Fantoma 2 (1/3, 0/2), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 1 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Andrea Miglietta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Ethan Esposito 19 (5/9, 3/6), Liam Udom 15 (4/6, 2/4), Giulio Gazzotti 15 (6/12, 1/1), Gabe Devoe 11 (2/5, 1/2), Lorenzo Penna 8 (2/3, 0/2), Vittorio Bartoli 7 (3/5, 0/1), Saverio Bartoli 3 (1/4, 0/2), Federico Massone 2 (1/1, 0/1), Kamari Murphy 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0).