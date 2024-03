Team Dimensione Nuoto: i risultati della Coppa Parigi

Un fine settimana davvero molto proficuo per il Team Dimensione Nuoto in occasione della Coppa Parigi . Una vera e propria pioggia di tempi limite per i prossimi Criteria e di segnali davvero incoraggianti in vista dei Campionati Regionali hanno reso questa due giorni di gare a Torino in vasca da 25 metri davvero entusiasmante per il TDN.

Si allunga la lista di pass ottenuti per la più importante rassegna giovanile nazionale in vasca corta di Leonardo Surico: ottime le sue prove in 100 dorso (1’01”55), 100 rana (1’09”82) e 200 misti (2’16”06) che gli consentono di assicurarsi la partecipazione ai Criteria anche in queste tre specialità.

Due tempi limite per l’evento nazionale di Riccione anche per Alessio Hincu, che nuota al di sotto del minimo nei 100 stile libero (53”83) e nei 400 stile libero (4’10”08).

Alla vigilia della partenza per gli Assoluti Primaverili, Lucia Tassinario disputa un test agonistico davvero incoraggiante migliorandosi nei 50 dorso a 28”80 e ottenendo il minimo per la manifestazione nazionale anche in questa prova.

Molto bene anche Andrea Vacchino, che si ferma ad un passo dal minimo per Criteria nei 100 rana (1’04”77), così come Elisa Ferrari, autrice di 59”97 nei 100 stile libero. Progressi interessanti anche per Alessandro Soldano nei 400 stile libero (4’14”67), Serena Aloi (34”68) e Rebecca Cavagna (34”91) nei 50 rana, e Tommaso Dadone nei 100 dorso (58”26).