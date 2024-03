Società Ginnastica Concordia: i risultati delle gare di Forlì e Candelo

Il weekend scorso ha visto la S.G. CONCORDIA impegnata su diverse pedane, con le ginnaste del settore Gold e del settore Silver . A Forlì , in Emilia-Romagna, è entrato nel vivo il Campionato di Serie B Nazionale , con la 2^ Prova della Regular Season , dove fra le 12 squadre protagoniste sono scese in pedana le ginnaste del team chivassese, guidate dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti , in una tappa dominata ancora una volta dalla toscana Falciai Arezzo.

Per regolamento, le ginnaste non possono ripetere gli stessi attrezzi presentati nella 1^ prova, ma si devono alternare. Nella rotazione sulla pedana forlivese il primo esercizio, il cerchio, è stato affidato ad Adele Asquini, prestito dalla Società Udinese, che ha ottenuto 26.800. A seguire, Jessica Cata ha eseguito la prova alla palla, ottenendo 26.000. A Rita Minola il compito di presentare la prova alle clavette, in cui ha ottenuto 26.550, mentre Elisabetta Digitali ha chiuso la routine della Concordia con il nastro, con il punteggio di 24.050.

Con un totale di 103.400, la Concordia ha concluso in settima posizione la seconda prova, occupando però il 6° posto nella classifica assoluta, determinata dai punti speciali, assegnati alla fine di ogni gara in base alla classifica della prova. Un sesto posto che le Concordine cercheranno di mantenere anche nella 3^ ed ultima Prova, perché significherebbe rimanere nella Serie B 2025.

«Sarà importante – afferma la presidente, Maria Luisa Zenti – arrivare serene, ma precise e convinte nell’ultima prova, che si svolgerà ad Ancona il 17 marzo: sarà lì, che potremo giocarci la permanenza in Serie B per il prossimo anno. Sono fiduciosa che le nostre ragazze sapranno dare il meglio di sé per raggiungere questo obiettivo, per cui si stanno impegnando così tanto».

Buone notizie per la Concordia anche dalla pedana di Candelo, dove sabato e domenica scorsi si è svolta la 1^ Prova del Campionato Regionale Silver Individuale LD – LE. Nella giornata di sabato, per il Livello LE, hanno partecipato le giovanissime Giorgia Costa, Vittoria Capra e la più “anziana” Angelica Tramontana, tutte all’esordio in questo Livello del Silver.

Brillante risultato nelle A1 per la più piccola, Giorgia Costa, classe 2015, che alla sua prima gara federale è salita sul 3° gradino del podio, ottenendo la sua prima medaglia. Vittoria, classe 2014, si è classificata al 5° posto nelle A2 mentre Angelica, nelle J3, ha terminato al 26° posto.

Domenica è toccato alle ginnaste che hanno gareggiato nel Livello LE, il più impegnativo del Silver, dove le ginnaste possono presentare due o tre esercizi a testa, e la classifica è data dalla somma di due delle tre esecuzioni. Nelle Senior 2 ha gareggiato Cecilia Bocco. Per lei, 1° posto in entrambe le Specialità, con un 14.600 al cerchio e 13.850 alla palla, e Argento nella classifica Assoluta. Fra le più giovani, Lidia Amicone, nelle A3, è 1^ al cerchio, 2^ alle clavette e 4^ nella classifica assoluta. A concludere, nelle A4, Sofia Oliviero: per lei, 3° punteggio al nastro, 5° al cerchio, e 9° posizione nella classifica Assoluta.

Archiviata questa prima prova, si torna in palestra per prepararsi la meglio per le prossime gare, sotto la guida delle istruttrici Marica Osti e Giulia Manusia.