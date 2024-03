FISI-AOC: i risultati delle gare di Biathlon del weekend

PRIMA GIORNATA

Si è aperto il weekend dei campionati italiani di aria compressa di biathlon con le gare individuali, organizzate da ASD Monte Coglians con il sostegno dello Sci CAI Trieste presso la Carnia Arena di Forni Avoltri. Alle 9:30 in punto la categoria Ragazzi U13 maschile ha dato ufficialmente il via alle competizioni giornalieri: nella 5 km maschile la vittoria è andata al trentino Filippo Giovanni Guadagnini (Dolomitica) che grazie ad una prova al poligono perfetta (0+0+0) ha chiuso in prima posizione con il tempo finale di 17'38.4 con 21''1 di vantaggio sull’altoatesino dell'ASD Anterselva Elia Steinkasser (1+0+0) e 29″4 sull'atleta degli Amis De Verrayes Noah Desayeux (0+0+0). Ai piedi del podio si è fermato il piemontese dello sci club Alpi Marittime Lorenzo Crimaldi (0+0+0) seguito da Alec Urgesi (Camosci). Top15 per Gioele Pellegrino (Alpi Marittime) che chiude in 8ª posizione (0+0+0), mentre Thomas Audisio (Alpi Marittime) è 11° (0+1+0). Gli altri atleti hanno così concluso: 21° Elia Scapin (Alpi Marittime), 24° Matteo Parola (Valle Stura), 29° Manuel Buttari (Alpi Marittime), 30° Carlo Simon (Valle Stura), 32° Simone Robaldo (Alpi Marittime), 37° Fabio Dutto (Alpi Marittime), 41° Nicolò Rosso (Alpi Marittime), 42° Pietro Parola (Valle Stura), 43° Alex Demichelis (Alpi Marittime), 52° Tommaso Occelli (Valle Stura), 59° Davide Marchisio (Alpi Marittime), 60° Giovanni Risso (Alpi Marittime), 64° Gabriele Siccardi (Valle Stura).

Dominio dell'Alto Adige al femminile che occupa le prima dieci posizioni: nella 4 km successo per l'atleta dell'ASD Anterselva, Anna Wolf (1+0+0) che chiude in 16'02.5 davanti a Lea Hochrainer (ASV Ridanna) con un poligono senza errori (0+0+0). Sul terzo gradino del podio si accomoda Maya Wierer (ASV Anterselva), anche lei senza errori (0+0+0). Lisa Oberhofer e Lara Oberhauser, entrambe rappresenti dello sci club Gardena, chiudono al 4° e 5° posto. La miglior piemontese è Beatrice Lai (Alpi Marittime) che chiude al 14° posto con tre errori totali (2+1+0). Seguono al 27° posto Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime), 30ª Letizia Dho (Valle Ellero), 35ª Alice Tomasini (Valle Stura), 44ª Lucia Macario (Alpi Marittime).

È stata poi la volta delle categoria Allievi U15: tra i ragazzi, impegnati su un percorso di 7,5km, ha trionfato Mauro Revelli (Fondo Val Sole) che ha chiuso con due errori nella sessione in piedi (0+1+0+1) e il tempo finale di 26'29.6, con un distacco di 43″2 sull’altoatesino dell'ASD Anterselva Felix Wolf (0+0+0+1) e 3:02.4 sul piemontese dello sci club Valle Stura, Giacomo Maurino (0+1+1+1), che si aggiudica la medaglia di bronzo. Bene anche la prestazione di Gabriele Giordanetto (Valle Stura) che chiude al 5° posto. In top 15 chiudono anche altri quattro atleti piemontesi: 7° posto per Luca Fulcheri (Valle Ellero), 10° Mario Einaudi (Valle Stura), 11° Tiago Ghi8baudo (Valle Stura), 14° Jonathan Giordano (Alpi Marittime). Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso: 20° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 24° Leonardo Brondello (Valle Stura), 25° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 35° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 37° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 38° Pietro Salvatico (Valle Ellero), 39° Liam Lisciandrello (Valle Pesio), 58° Thomas Quaranta (Alpi Marittime).

Nella 6 km Allieve il Comitato Alpi Occidentali si prende le prime cinque posizioni grazie alle prestazioni di Lucia Delfino (Valle Stura) che con una prova senza errori fa il vuoTo dietro di sè comandando lo squadrone piemontese. Viola Camperi (Alpi Marittime) chiude con un distacco di 1’31″3 dalla vincitrice (0+1+0+0), mentre Lucia Brocchiero è 3ª a 1’44″3 (0+1+0+0). Cloe Giordano (Alpi Marittime) e Caterina Parola (Valle Stura) chiudono rispettivamente al 4° e 5° posto. Top20 per altre tre atleti piemontesi: 16° posto per Giada Grosso (Alpi Marittime), 18° Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), 19° Elena Carletto (Alpi Marittime).22° Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 37° Vittoria caffa (Valle Pesio), 40° Alice Ballario (Alpi Marittime), 41° Lodovica Raineri (Valle Ellero), 45° Sofia Cogoli (Nordico Pragelato).

Per quanto riguarda, invece, la classifica generale la vittoria va tra gli U13 maschile a Elia Steinkasserer (Anterselva) che con 146 punti è davanti a Filippo Giovanni Guadagnini (Dolomitica; 136 punti) e Alec Urgesi (Camosci; 123 punti). Anna Wolf con 150 punti è leader generale tra le U13 femminile: l'atleta dell'ASD Anterselva vince su Lea Hochrainer (Ridanna, 126 punti) e Maya Wierer (Anterselva, 117 punti).

Mauro Revelli (Fondo Val Sole) è il vincitore, con tre vittorie su tre, tra gli U15: il trentino con 150 punti è davanti a Felix Wolf (Anterselva, 135 punti) e Giacomo Cautiero (Cortina, 98 punti).

Tripletta piemontese al femminile con Viola Camperi che domina la classifica generale: l'atleta dello sci club Alpi Marittime con 146 punti vince davanti a Lucia Delfino (Valle Stura, 139 punti) e Cloe Giordano (Alpi Marittime, 126 punti).

Il comitato Alpi Occidentali, grazie agli ottimi risultati degli atleti, conquista il 2° posto dietro solo all'Alto Adige; La classifica delle società, invece, vede trionfare lo sci club Alpi Marittime seguito dall'ASD Anterselva. Buon 3° posto per lo sci club Valle Stura.

SECONDA GIORNATA

La seconda giornata dei Campionati Italiani aria compressa di biathlon, organizzati presso la Carnia Arena di Forni Avoltri da ASD Monte Coglians con la collaborazione del Sci CAI Trieste, è dedicata alle staffette.

I primi a scendere in pista è stata la categoria Ragazzi maschile che ha visto il trionfo degli atleti di casa: il Comitato FVG con Nicolò Piller Cottrer, Mathias Romanin e Alec Urgesi ha infatti dominato sulle nevi di casa con il tempo finale di 39'33.4 con un margine di 12''7 sulla staffetta delle Alpi Occidentali II con Thomas Audisio, Carlo Simon e Gioele Pellegrino. La medaglia di bronzo è andata All'Alto Adige I con Loris Costabiei, Leo Josef De Giuseppe ed Elia Steinkasserer che hanno terminato con un distacco di 29''9 dai vincitori. Asiva A (Emil Dandreis, Thierry Gens, Noah Desayeux) e Alpi Centrali I (Alberto Coletti, Filippo Trabucchi, Tobias Andreola) chiudono rispettivamente in 4ª e 5ª posizione. A causa di una penalità la staffetta AOC I (Matteo Parola, Elia Scarpin, Lorenzo Crimaldi) chiude al 6° posto con un distacco di 1'49.0 dalla vetta. AOC III (Nicolò Rosso, Manuel Buttari, Giovanni Rossi), AOC V (Pietro Parola, Fabio Dutto, Alex Demichelis) e AOC IV (Simone Robaldo, Gabriele Siccardi e Davide Marchisio) chiudono rispettivamente in 12ª, 18ª e 20ª posizione.

Non c'è partita nella categoria Ragazzi femminile: l'Alto Adige domina le prime sei posizioni e fa un en plein. May Wierer, Lea Hochrainer e Anna Wolf con Alto Adige I chiudono in 40'13.3 facendo veramente il vuoto dietro di sè, complice anche una prova al tiro perfetta del trio altoatesino. Alto Adige II con Eva Hilber, Lisa Oberhofer e Lara Oberhauser sono medaglia d'argento con un ritardo di 1'56.8; a chiudere il podio ci hanno pensato Lena Kostner, Mia Pedevilla e Lia Rainer con Alto Adige III. Alto Adige V e VI hanno chiuso le prime cinque posizioni. Si ferma in 8ª posizione Ludovica Giordanengo, Lucia Macario e Beatrice Lai con AOC I. Alice Tomasin in staffetta con Veneto e Alto Adige e Letizia Dho con Friuli e Veneto, terminano rispettivamente in 17ª e 19ª posizione.

Nella 3×4 Allievi maschile si è imposto il Comitato Alpi Occidentali con il trio formato da Gabriele Giordanetto, Jonathan Giordano e Nicola Giordano. Il team piemontese ha chiuso in 47'02.8 con un margine di 57''1 su Trentino A di Gabriele Carrara, Mauro Ravelli ed Enrico Lorenzoni. Hannes Paris, Leo Schwienbacher e Felix Wolf di Alto Adige I si sono messi al collo la medaglia di bronzo. Il Comitato AOC si prende anche la 4ª posizione con Giacomo Maurino, Mario Einaudi e Luca Fulcheri che chiudono con un ritardo di 1'03.9 dai compagni di squadra. AOC IV (Joei Lisciandrello, Pietro Salvatico, Tiago Ghibaudo) chiudono al 7° posto con un ritardo dalla vetta di 3'54.5, mentre in 10ª posizione chiude il team AOC formato da Liam Lisciandrello, Lorenzo Salvagno e Andrea Quaranta. In 23ª posizione chiude la staffetta mista con Thomas Quaranta.

Lucia Delfino, Cloe Giordano, Viola Camperi con AOC I sono campionesse italiane nella categoria Allievi femminile. Il trio piemontese ha fermato il crono in 49'33.5 con un vantaggio di 2'08.6 sul team Alto Adige I di Teresa Seeber, Elsa Canins e Sara Eisath. Il Comitato Alpi Occidentali si prende anche il 3° posto con Caterina Parola, Giada Grosso e Lucia Brocchiero. Alto Adige III (Ilvy Marie Markart, Lena Spechtenhauser, Tabea Hofer) e AOC III (Elena Carletto, Sofia Cogoli e Giulia Ronchail) si sono classificate rispettivamente al 4° e 5° posto. Al 14° posto si sono classificate Gaia Rostan, Lodovica Raineri e Vittoria Caffa con AOC IV, mentre Alice Ballario, in staffetta mista con l'Asiva, chiude al 17° posto.

BIATHLON - MONDIALI JUNIOR OTEPAA: MARCO BARALE CON NICOLO' BETEMPS, FELIX RATSCHILLER E CHRISTOPH PIRCHER CHIUDE AL 9° POSTO. VITTORIA DELLA NORVEGIA

La Norvegia, con il quartetto composto da Tobias Alm, Sivert Gerhardsen, Ole Suhrke ed Isak Frey conquista la Medaglia d'Oro nella Staffetta maschile dei Mondiali Junior in corso di svolgimento ad Otepaa, Estonia.

Medaglia d'Argento a favore dell'Ucraina, mentre il Bronzo è ottenuto dalla Francia.

L'Italia, con la formazione composta da Marco Barale, Nicolò Betemps, Felix Ratschiller e Christoph Pircher chiude solo al nono posto. Dopo il canonico primo giro controllato, escono in testa dal primo poligono con lo zero Andersson (SWE) e l’azzurro Marco Barale, molto scaltro e dinamico nel restare sempre nelle prime posizioni. Con loro anche Kazakistan, Svizzera e Francia. Resta attardata la Norvegia e ancora più indietro in ceco Hak, che si era reso protagonista di un allungo in prossimità del poligono, ma che ha poi dovuto impiegare due ricariche.

Dopo un secondo giro abbastanza controllato, il poligono in piedi è una gara ad eliminazione: Andersson trova lo zero rapido e scappa in testa, seguito dall’estone Kehva e dall’ucraino Kinash. Lejeune (FRA) usa due ricariche, ma non è distante dal gruppo di testa, mentre Italia (Barale) e Norvegia (Alm) sono costretti al giro di penalità e scivolano a ben

oltre i 30 secondi di distacco. Hak (CZE), dopo aver trovato lo zero in piedi, ha un altro passo e allunga in modo deciso sulla concorrenza. L’unico in grado di reggere il suo ritmo è lo slovacco Borgula, che addirittura riesce a sopravanzarlo nel finale, campiando in testa, con Ullman (SUI) in terza posizione e Francia al quarto posto. Notevole ultimo giro per Alm (NOR), che cambia ottavo a 32 secondi dalla testa, mentre l’Italia è al 10° posto a 35 secondi.

Repubblica Ceca sempre in testa nel corso del quarto giro, accumulando margine su tutti gli inseguitori. Il poligono a terra, poi, ricompatta il gruppo di testa per via di tanti errori, con Abraham insieme a pacal (SUI), dono 8 secondi di vantaggio su Larsson (SWE), Garnier (FRA) e Borkovskyi (UKR). Bene Nicolò Betemps, che trova lo zero e si porta in

ottava posizione, alle spalle della Norvegia, settima. Impressionante azione di Gerhardsen (NOR), che salta via tutto il gruppo e si riconduce con Abraham in testa alla corsa. Nel tiro in piedi, poi, impartisce a tutti una dura lezione, trovando uno zero velocissimo e scappando in fuga solitaria, mentre tutti gli altri sono in difficoltà e costretti ad utilizzare le ricariche. In seconda posizione, a 30 secondi dalla Norvegia, risale la Germania con Linus Kesper, in compagnia di Abraham, mentre più indietro ci sono l’Austria e la Francia, con Neumayr e Garnier, con quest’ultimo che si avvantaggia nella seconda parte di tornata.

Continuano le difficoltà nel tiro in piedi per l’Italia, poiché anche Betemps è costretto a percorrere un giro di penalità, scivolando ad oltre un minuto dal podio. Suhrke (NOR), ad inizio terza frazione, incrementa subito il gap rispetto a Germania e Repubblica Ceca, che inseguono, accumulando un vantaggio attorno ai 40 secondi. Nonostante l’impiego di una ricarica, il margine resta sostanzialmente invariato, poiché anche le nazioni alle sue spalle sbagliano. Elias (CZE) è secondo, con alle sue spalle Muellauer (AUT) e Guiraud-Poillot (FRA), che si avvicinano. In penalità Menz (GER), che perde contatto, mentre bravo Felix Ratschiller (ITA) che trova lo zero, ma è ottavo, tallonato dallo svizzero Demarmels.

Colpo di scena! Disastro di Suhrke, che non riesce a gestire il vento che si è leggermente alzato ed incappa in due giri di penalità! Il norvegese è in parte graziato da quanto accade alle sue spalle, poiché solo Guiraud-Poillot evita il giro di penalità, ricorrendo ad una sola ricarica, ed esce in testa. Invece, Muellauer ed Elias vanno in tilt e sono costretti a percorrere rispettivamente 4 e 3 giri di penalità. Così, l’ucraino Suprun, con lo zero, è terzo e Menz (GER), sale al quarto posto. Bravo Ratschiller ad impiegare una sola ricarica e conservare l’ottavo posto.

Tuttavia, il distacco dalla Finlandia, al settimo posto, cresce sopra i 15 secondi. Suhrke ha una bella reazione nella seconda parte del nono giro e riesce a cambiare esattamente insieme a Guiraud-Poillot, presentando dunque la sfida Norvegia – Francia a cui tantissime volte abbiamo assistito anche tra i Senior. L’Ucraina inizia l’ultima frazione in terza posizione, con 25 secondi da difendere sulla Germania. L’Italia, con Christoph Pircher, è in lotta per la settima ed ottava posizione con la Repubblica Ceca. Isak Frey (NOR) decide di imporre un ritmo sostenuto sin da subito, mettendo una decina di secondi tra sé e Jefferies.

La scelta, però, sembra non pagare, poiché al primo poligono manca 3 bersagli con il caricatore ed è costretto ad impiegare tutte le ricariche per evitare il giro di penalità. Per sua fortuna, anche Jefferies deve usare due ricariche ed il distacco resta immutato rispetto a quello fatto registrare ad ingresso poligono: 15 secondi a favore degli scandinavi. Da segnalare l’ottimo primo giro di Pircher, che guadagna terreno in maniera importante accodandosi al ceco Gregor e trova lo zero a terra, risalendo in sesta posizione, scavalcando sia la Finlandia che l’Austria.

Davanti, Frey continua a guadagnare su Jefferies, arrivando all’ultimo poligono con oltre 20 secondi di vantaggio. Mandzyn, in terza posizione, mantiene lo stesso passo di Frey e recupera qualche secondo alla Francia, avvicinandosi al terzo posto. L’ultima serie è uno show di Isak Frey, che trova lo zero rapido e consegna la Medaglia d’Oro alla

Norvegia!

Alle sue spalle, Jefferies va in difficoltà, incappando nel giro di penalità ed aprendo le porte a Mandzyn per l’Argento. L’ucraino impiega due ricariche, ma gli sono sufficienti per uscire dal poligono in seconda posizione con la Francia terza, troppo staccata per rientrare ed ormai destinata al Bronzo. Pfund non ne approfitta fino in fondo, dovendo impiegare anche lui una ricarica, così la Germania resta al quarto posto.

Da segnalare, con grande rammarico, i due giri di penalità che ha dovuto percorrere Pircher dopo il tiro in piedi, che ha relegato l’Italia al nono posto. Tiro in piedi che oggi ha dato fin troppi grattacapi agli azzurri.

BIATHLON - IBU CUP: FRANCESCA BROCCHIERO E' 28ª NELL'INSEGUIMENTO E 2ª NELLA STAFFETTA MISTA DI OBERTILLIACH!

Sulle nevi austriache di Obertilliach si è svolto l'inseguimento femminile di IBU Cup che ha incoronato Marthe Krakstad Johansen. La 25enne norvegese, con un solo errore al poligono (0+0+1+0) ha condotto la gara sempre in testa non lasciando alcun spazio alle avversarie e facendo il vuoto dietro di sè. Alle spalle della Johansen hanno trovato spazio sul podio la francese Ocean Michelon (1+0+1+0), che grazie anche a questo secondo posto si aggiudica la coppa di specialità, con un ritardo di 52.7 e la ceca Tereza Vinklarkova, autrice di un'ottima prova al poligono (0+0+1+0) che le ha permesso una bella rimonta dalla 19ª posizione. Aasne Skrede ha chiuso ai piedi del podio (+1:31,3;0+0+2+1) e Ragnhild Femsteinevik, vincitrice della sprint, non lucida quest'oggi al poligono dove ha commesso otto errori totali (1+4+1+2), ha chiuso al 5° posto con una buona prova sugli sci facendo registrare il 2° miglior course time. Tra le italiane, la cuneese Francesca Brocchiero chiude al 28° posto pagando qualche errore di troppo al poligono (+4:59.0; 1+1+1+2).

Grandissimo risultato per l'Italia nella staffetta mista di IBU Cup a Obertilliach (Austria). La squadra azzurra (composta da Astrid Plösch, Francesca Brocchiero, Nicola Romanin e David Zingerle) ha infatti conquistato il secondo posto dietro un'inarrivabile Norvegia e davanti alla Francia.

Sontuosa la prestazione dell'Italia, che raccoglie forse il massimo risultato possibile malgrado una partenza incerta, che la vede all'ottavo posto dopo il secondo cambio e una prestazione delle ragazze logicamente in difesa contro avversarie più esperte (Plösch e Brocchiero sono al primo weekend di IBU Cup in carriera). Brave comunque le azzurre a mantenere la calma e a mantenere il loro passo senza strappare: lo dimostra anche la prestazione pulita al poligono di Plösch (una ricarica a terra), mentre la cuneese Brocchiero ha qualche difficoltà in più (una ricarica a terra e due in piedi) compensandola tuttavia con un finale in crescendo sugli sci stretti.

L'Italia cambia poi marcia con i ragazzi, che portano ritmo, esperienza e precisione. Romanin nella sua frazione guadagna ben quattro posizioni e porta la squadra a ridosso del podio, anche grazie all'unica ricarica a terra. Zingerle chiude l'opera approfittando prima del disastroso poligono a terra del tedesco Lucas Fratzscher e poi di quello lento e incerto in piedi del francese Damien Levet, staccato poi nell'ultimo giro.

La Norvegia, intanto, fa gara a sé (1h03'54"1) e, dopo una prima frazione lenta, torna davanti grazie a Ragnhild Femsteinevik ed esce definitivamente dai radar della concorrenza nella seconda metà di gara.

Dietro, Francia e Germania dilapidano l'impossibile (dieci ricariche per i transalpini, quattro giri di penalità per i tedeschi) e rischiano di far rientrare in zona-medaglia non solo l'Italia ma anche la Svezia, alla fine quinta dietro la Germania per il disgraziato ultimo poligono di Malte Stefansson (due giri di penalità).