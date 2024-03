Buona la prima per il moto club Alfieri

Ottimo weekend per il moto club Alfieri di Asti, che è stato impegnato ad Arrone (Terni), in Umbria, per la prima tappa del Campionato Italiano di Enduro Under23/Senior. Bell’esordio del pilota Alessio Berger al Campionato italiano: quarto di classe (nella Cadetti 125) e 16esimo assoluto, vicinissimo ai suoi avversari. Un’importante posizione quella di Berger, che conferma la crescita del giovane Alfiere e che da belle speranze per la stagione appena iniziata.

Quarto posto di classe anche per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile, che dovrà lottare a denti stretti per confermare gli ottimi risultati dell’anno passato.