ValleBelbo Sport: Lucia Tassinario in partenza per gli Assoluti Primaverili

Il conto alla rovescia verso gli Assoluti Primaverili è terminato. Domani mattina, Lucia Tassinario partirà per Riccione per prendere parte alla manifestazione nazionale più importante è prestigiosa della stagione. Al via 732 atleti (378 maschi e 354 femmine) in rappresentanza di 180 società per 1623 presenze gara sono i numeri dell’evento “con vista su Parigi” che assegnerà i titoli italiani del 2024 da domani, martedì 5 marzo, a sabato 9 marzo.